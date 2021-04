LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

El intendente de La Toma, Ernesto Ali, desde su condición de persona de riesgo por ser paciente oncológico, pidió a la comunidad que respete los protocolos y aplique las medidas de prevención para evitar contraer el COVID-19.

Alí actualmente se encuentra aislado por ser contacto estrecho de un positivo, “no podría estar en la municipalidad o andar por la calle sabiendo que puedo estar contagiado y contagiar a otros, eso no me lo perdonaría jamás, ante la duda hay que aislarse”, indicó el intendente.

En su condición de paciente oncológico, atravesó diferentes situaciones, algunas de las cuales se complicaron al punto de necesitar asistencia respiratoria mecánica. “Estuve conectado a un respirador y esto te cambia la perspectiva de vida, por eso la pandemia me da pavor, y me atrevo a llamar a la reflexión a toda la población y pedirle que se cuide. Seguramente todos conocemos a alguien que está internado o lo estuvo, que la está pasando mal, específicamente en La Toma, tenemos 16 muertos por Coronavirus y los conocemos a todos, por eso sorprende cuando la gente no actúa como corresponde”, indicó.

“Soy consciente de que las personas están cansadas, no estamos acostumbrados a vivir así, pero entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para evitar el colapso del sistema de salud. Evitemos las juntadas, no salgamos si no es necesario, y si nos contagiamos informemos con quién estuvimos, es la única forma de cortar con la cadena de contagios”, reflexionó.

Nota y foto: ANSL.