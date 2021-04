SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN SAN LUIS

Durante la conferencia de prensa brindada desde Terrazas del Portezuelo, funcionarios del Gobierno provincial confirmaron la circulación comunitaria de la cepa brasileña e hicieron un llamado a la población para cortar con el actual crecimiento de la cadena de contagios.

La ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, confirmó la presencia en el territorio provincial de la variante Manaos de COVID-19 y estimó que durante esta segunda ola hay un promedio de 600 contagios por día, por lo cual apeló a la responsabilidad social: “Necesitamos estar todos juntos en esta pandemia, tomar conciencia, cumplir los protocolos y tomar todas las medidas preventivas”.

La presidenta del Comité de Crisis, María José Zanglá, precisó que actualmente el 66 % de los pacientes que se diagnostican tienen entre 19 y 49 años, y advirtió que la mayoría esos casos se complica con neumonías asociadas a COVID-19, por lo que requieren ingreso hospitalario, y algunos de los cuales están en terapia intensiva.

Indicó las tasas de ocupación en los hospitales que hoy nuclean en el sector público la asistencia de pacientes moderados y críticos de COVID-19. Al día de la fecha, en el Hospital San Luis, entre patologías Covid y no Covid, su terapia tiene una ocupación del 74 %. El “Juan Domingo Perón”, entre pacientes Covid y no Covid, su ocupación es del 67 %. Y el “Madre Catalina Rodríguez”, en su terapia intensiva, tiene una ocupación del 57 % entre pacientes Covid y no Covid.

“En el área de moderados, el Hospital San Luis tiene una ocupación del 92 %, el ‘Juan Domingo Perón’ tiene una ocupación del 76 % y el ‘Madre Catalina Rodríguez’ tiene una ocupación del 83 %”, remarcó la funcionaria.

La ministra Sosa Araujo compartió una conferencia de prensa, junto a integrantes del Comité de Crisis, para actualizar detalles del comportamiento de la pandemia en San Luis y recordó que la provincia invierte diariamente alrededor $35 millones para los testeos.

“Apelamos a la solidaridad de todos. Los equipos de salud trabajan día a día, y tenemos hisopados de lunes a lunes en toda la provincia. Además, tenemos el plan de vacunación que está funcionando con una logística importantísima, por lo que somos los primeros en el país en terminar de vacunar. Queremos cuidarlos y que cuiden a nuestro sistema de salud, depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros al salir de casa”, sostuvo la ministra, quien indicó que se han inscripto más de 14 mil docentes y casi 8 mil han recibido la primera dosis.

Silvia Sosa Araujo, ministra de Salud

María José Zanglá, presidenta del Comité de Crisis

Rosa Dávila, coordinadora del Ministerio de Salud

Cristian Niño, jefe del Programa Gobierno e Interior

Sosa Araujo detalló que un 67 % de personas inscriptas mayores de 60 años fueron vacunadas, al igual que todo el personal de Salud que está en primera línea tanto público como privado. “Del total de inscriptos tenemos a más del 90 % vacunado; en los próximos días llegarán más de 7 mil dosis de la vacuna Sputnik V”, agregó.

El director del laboratorio “Dalmiro Pérez Laborda”, Juan Talia, explicó que la confirmación de la circulación comunitaria de la cepa Manaos se obtuvo de una muestra de una persona que no había viajado, derivada a la Red ANLIS Malbrán.

Por su parte, la jefa del Servicio Epidemiología del Hospital San Luis, Cristela Aguilera, acotó que “la cepa Manaos tiene dos características importantes: una de ellas es su capacidad de contagio, estimada en un 2,5 más que la original, y la otra es su capacidad para producir reinfección, que se ha establecido entre el 25 % y 65 %, por lo que una persona que ya tuvo COVID-19 tiene ese porcentaje de posibilidades de volver a contagiarse”.

Alertó que ello representa complicaciones como la necesidad de camas e internación tanto en cuidados moderados o críticos. “Para que la cepa mute, debe circular, por lo que el objetivo es interrumpir la circulación del virus”, destacó.

“El contacto estrecho tiene que aislarse durante 10 días, esto es muy importante”, consideró la coordinadora del Ministerio de Salud, Rosa Dávila, quien también advirtió: “Nos está pasando ahora que la gente se entera de un caso positivo cercano y acude a testearse automáticamente y lo que tiene que hacer es aislarse durante 10 días, porque en ese período se generan los síntomas y puede contagiar”.

En este sentido, Dávila volvió a insistir que “se define contacto estrecho a una persona que ha estado en contacto con un caso positivo hasta 48 horas antes con un caso positivo o desde el momento del diagnóstico del caso positivo”. Además, remarcó que “también los convivientes de una persona positiva son contactos estrechos”.

Dávila también instó a las personas que son casos positivos a que declaren sus contactos estrechos. “Tenemos un promedio de 0,5 de contactos estrechos por caso positivo, es decir medio contacto estrecho por cada caso positivo, y lo cierto es que son muy pocas las personas que viven solas y no tienen contactos, por ejemplo, en el trabajo”, señaló.

Nota, fotos y video: ANSL.