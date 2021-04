CONCURSOS DIGITALES ULP

Participaron más de 2 mil alumnos de toda la provincia. Los premios fueron para el primer puesto de cada categoría un Smartphone; una mochila inteligente, segundo puesto de cada categoría; y una cámara instantánea, tercer puesto de cada categoría.

El certamen ULP “Modo Verano: la revancha”, que se desarrolló del 1° de febrero al 15 de marzo, organizado por la Secretaría Académica de la Universidad de La Punta (ULP), contó con la participación de miles de estudiantes y los ganadores recibieron su merecido premio.

La entrega se concretó el miércoles 7, en el Instituto de Ciencia y Tecnología (ICT), con turnos y protocolos preventivos. La consigna del certamen era responder trivias de diversas disciplinas escolares. “Siempre hay un público sumamente cautivo que participa en cada uno de los concursos digitales de la ULP, por eso estuvo muy bueno la edición de “La Revancha” que haya permitido a otros chicos llegar al podio y acceder a su merecido premio”, dijo Mariela Hoc, la jefa del Subprograma Generación Lectora.

Los ganadores

Camila Carreras (16), del Colegio Nº15 Ingeniero “Agustín Mercau”, logró el primer puesto en su categoría y ganó un Smartphone: “Para mi participar de estos concursos significan un gran apoyo del gobernador, por darnos esta oportunidad de seguir aprendiendo y premiarnos por nuestro conocimiento. También agradezco a la ULP por las plataformas y hacer esto posible”.

“Me parecieron muy entretenidas las plataformas, ya que fue una buena oportunidad para estudiar y seguir aprendiendo en pandemia. Aprendí contenidos que no sabía de mi provincia, hice los desafíos matemáticos que algunos lo llevamos a la escuela, experimentos y leí fragmentos de la literatura universal”, describió Camila.

Su hermana, Agustina Carrera (12) también ganadora del primer puesto en su categoría expresó: “En cuarentena me aburría mucho y estos concursos me ayudaron a aprender de una manera entretenida. Lo que más me gustó fue Sumá Leyendo, y haber ganado es todo un reconocimiento a mi esfuerzo”.

Nota y fotos: Prensa ULP.