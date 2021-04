LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

Desde las 8:00 y hasta después de las 18:00, los equipos de inmunizaciones, integrados por Atención Primaria de la Salud y del Hospital San Luis, atendieron en más de quince puestos de vacunación.

Gracias al trabajo que se lleva desde la ULP y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a cargo de los registros de inscripción y notificación, se convocó a personas mayores de 60 y grupos de riesgo.

Con más de 15 puestos de vacunación, compuestos por tres profesionales por puesto : un vacunador, un asistente y un responsable de carga de datos, distribuidos entre la carpa especialmente acondicionada y el sector interno de vacunación.

Durante la jornada del martes se aplicaron dosis de las vacunas Sputnik V y Sinophram, mientras que este miércoles se realizó con Sinophram.

Juan Miranda, vive del barrio 500 Viviendas Sur, se vacunó en uno de los puestos de la carpa. “Estaba ansioso esperando este día, cuando me notificaron el domingo se me aceleró el corazón, llegó como un regalo justo en el día de mi cumpleaños, estoy muy contento. En mi familia ya están vacunados, se han dicho muchas cosas sobre la vacuna pero demuestra que nos ayuda, hay que inscribirse, en mi caso soy factor de riesgo, con enfermedad cardiovascular detectada a los 8 años, esto me da más tranquilidad para poder trabajar, pero tenemos que seguir cuidándonos, agradezco a las vacunadoras y a la recepción, fue todo muy rápido”, manifestó Juan .

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Salud.