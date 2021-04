LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

En la ciudad de San Luis, este martes, creció notoriamente la cantidad de testeos en los distintos puestos voluntarios que ofrece el Ministerio de Salud. Miles de personas se hisoparon, pero los profesionales sanitarios pidieron a la población extremar los cuidados para no contagiarse.

A raíz del incremento de los casos positivos que se observó en la ciudad capital, miles de personas acuden a los puestos de testeos, no solo porque presentan síntomas compatibles a Coronavirus, sino también por ser contactos estrechos de pacientes positivos o para descartar contagios. Los lugares más frecuentados fueron la carpa del Hospital San Luis, el puesto en plaza Independencia y el hisopado móvil en la EDIRO, donde familias enteras concurrieron a bordo de sus autos o motocicletas.

“Hay una intensa tarea dado el aumento de los casos positivos en esta última semana y eso generó un aumento de testeos de los sintomáticos y también de los contactos estrechos de esos pacientes positivos, lo que nos acerca a los tres mil testeos diarios”, afirmó la jefa del Programa Atención Primaria de la Salud, Marcela Weiher.

“Estamos con mucho trabajo y se ve por las largas filas para testear; pero, en simultáneo, está la vacuna, que la estamos colocando en la carpa o dentro del Hospital San Luis y en el resto de la provincia. A medida que vamos recibiendo las dosis las estamos colocando a los pacientes de riesgo y a los adultos mayores. Esa es nuestra esperanza, la cobertura de esos pacientes”, agregó la médica en el subsuelo de la EDIRO, mientras cientos de personas se hisopaban.

“Aquí estamos en un puesto de testeo voluntario que tenemos en la ciudad capital. En la EDIRO estamos desde hace un mes funcionando por iniciativa de la Secretaría de Transporte y tenemos los otros puestos que son en la plaza Independencia y en la carpa del Hospital San Luis, más todos los hospitales de referencia y centros de salud que poseen laboratorio y también hacen testeos voluntarios todas las mañanas de lunes a viernes”, señaló.

“En EDIRO hispamos los martes y jueves, de 14:00 a 17:00 y los sábados de 9:00 a 12:00, pero estamos evaluando ampliar esos horarios, dado que da cierta comodidad a la gente que viene en auto. Hubo una buena respuesta de la gente a esta modalidad. Veremos la posibilidad de aumentar la atención en estos puestos de testeo voluntario”, reveló.

El enorme valor de cuidarse

En otro tramo de la charla, la médica remarcó el valor de cuidarse y de respetar las medidas preventivas para no contraer COVID-19. “El hisopado es una buena medida que, si bien es preventiva, y si el resultado es positivo requiere aislamiento, pero si da negativo no se deben descuidar las medidas preventivas. Eso significa no aglomerarse, no juntarse, no hacer reuniones numerosas, más el uso correcto del tapabocas y la higiene de manos y de ambientes y lugares de trabajo. Las medidas de prevención aún en los pacientes vacunados y aquellos que ya tuvieron la enfermedad no deben dejar de tenerse en cuenta”, destacó.

