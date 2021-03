CULTURA

La banda grabó su material en el escenario del Centro Cultural Puente Blanco y se podrá ver a través de YouTube desde este miércoles 31 de marzo a las 20:00.

La producción se realizó con el acompañamiento del Gobierno provincial, a través del Programa Cultura. “Vía Web” grabó un audiovisual en HD, de manera gratuita, con la colaboración de todo el equipo técnico del Centro Cultural Puente Banco y este miércoles será difundido a través de YouTube.

“Vía Web”

El vocalista del grupo, Iván Gazzo, habló sobre los orígenes de la banda y contó que se conformó durante la pandemia, en marzo de 2020, junto al músico Alejandro Gerbassi, en guitarra, sintetizador y en los coros; Facundo Ortiz en bajo y coros; y Maxi Giudici en batería y en operación técnica de sonido ‘Sully’.

Gazzo explicó que el material podrá verse en el canal de YouTube de la banda (https://www.youtube.com/channel/UCbbpTgmEZUQG2fA-Izq4rpQ); allí, presentarán su álbum “Fase 1”, que está compuesto por ocho canciones y que dura una hora y media, aproximadamente, al que le sumaron temas de bandas con las que se representan como “Enjoy the Silence”, de Depeche Mode; “Take on me”, de A-ha; “Kind of Magic”, de Queen; “Sledghammer”, de Peter Gabriel; y “Blinding lights”, de The Weekend.

Además “Vía Web” se puede escuchar en todas las plataformas digitales de música como Spotify y Deezer.

