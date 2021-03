DEPORTES

Comenzará en abril y trabajan en un protocolo para que regrese de manera presencial. Este año, los participantes podrán elegir las temáticas en las que quieren ser capacitados. A su vez, se trabaja en un eje temático con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

En 2020, a causa de la pandemia de COVID-19, el ciclo de capacitaciones deportivas impulsado por el Gobierno de San Luis, a través del Programa Deportes, se reinventó y superó los obstáculos propios de la situación sanitaria. Entre abril y diciembre, se realizaron más de 40 capacitaciones de manera online y participaron alrededor de 6.500 personas de distintos puntos de la provincia, el país y Latinoamérica.

Importantes figuras del deporte argentino como Andrés “Chapu” Nocioni (ex NBA y protagonista de la “Generación Dorada” de Básquet), Sergio “Cachito” Vigil (ex entrenador de “Las Leonas”), Leandro “Coti” Fernández (ex jugador de River Plate), Daniela Krukower (ex campeona mundial de judo) y Horacio Anselmi (preparador físico), entre otros, pasaron por el ciclo 2020 que fue abierto y gratuito.

Para el 2021, el jefe del Área Formación y Capacitaciones Deportivas, Alan Quiroga Páez, anunció que trabajan en conjunto con el Ministerio de Educación, en un protocolo para regresar a la presencialidad y para que las capacitaciones continúen otorgando puntaje docente a sus participantes. Sobre esto último, dijo: “Es una de los aspectos que caracteriza a las capacitaciones del Programa Deportes y lo entendemos, además, como un reconocimiento a los profesionales que se esfuerzan y dedican tiempo a la formación”.

Con respecto a los ejes temáticos, el funcionario manifestó que los participantes tendrán la posibilidad de elegir en qué temas les gustaría capacitarse y explicó de qué manera podrán hacerlo: “Todos los interesados pueden escribirnos a slcapacitacionesdeportivas@gmail.com, y allí podrán contarnos en qué ámbito del deporte se desempeñan, sobre qué áreas les gustaría capacitarse, además de otras sugerencias”.

De la misma manera, Deportes trabaja en conjunto con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, en un eje temático que incluye títulos como ciencias aplicadas al deporte (nutrición, fisiología y bioquímica del ejercicio, prevención de lesiones), entrenamiento y actividad física para adultos mayores; género, diversidad y deporte, gestión institucional y desarrollo de proyectos, actividad física y deporte inclusivo, e iniciación deportiva y desarrollo motor.

Nota y fotos: Prensa Programa Deportes.