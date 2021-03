CULTURA

Se celebra en esta fecha la tradición y el arte de crear con las manos, que se transfiere de generación en generación, y mantiene viva la impronta y la memoria de los pueblos.

Cada 19 de marzo, se conmemora el Día del Artesano, que coincide con el Día de San José, celebrado en la religión católica. Este noble arte de trabajar con las manos y crear artesanías utilizando maderas, piedras, cueros, lanas, tejidos, textiles, fibras, hierros y diversos materiales y que está ligado ampliamente en la cultura e impronta de cada pueblo, continúa con las tradiciones y costumbres de antaño.

San Luis tiene una amplia diversidad de artesanos que continúan con esos legados, como Oscar Cristaldo, un porteño de 54 años con raíces correntinas, que se enamoró de Santa Rosa del Conlara y que junto a su familia se radicó en la localidad puntana hace ya muchos años. Él trabaja con el cuero y contó cómo fue que comenzó en este oficio. Explicó cómo es el proceso que se le realiza al cuero para luego trabajarlo. “El cuero crudo una vez que se saca del animal se lava y se lo trata de manera que adquiera una textura suave y delicada, para luego hacer materas, carteras, cintos, billeteras, agendas, anotadores, mates forrados, bandoleras, llaveros o pulseras”, explicó.

El talabartero, que además es profesor de historia, dijo que el empezó en el 2000, aunque antes hizo algunas cosas por su cuenta y sin tener herramientas. “Después arranqué en Buenos Aires en un taller donde me dieron las primeras clases, con las herramientas apropiadas. Mis familiares y padres son de Corrientes y de chiquito íbamos de vacaciones y muchos de mis familiares, que viven en el campo, trabajaban mucho el cuero. Y desde allí supongo que me llamó la atención el trabajo del cuero”, recordó.

El artesano, que se enamoró de Santa Rosa del Conlara y que junto a su familia se radicó en la localidad, contó que actualmente utiliza las redes sociales para comunicarse con otros artesanos. “Aunque no soy fan del WhatsApp, uso Facebook y me he contactado con mucha gente que trabaja el cuero y de muy buena manera de Argentina y del resto de América Latina y nos hacemos consultas de cómo hacer algún trabajo. Creo que se está revalorizando más el trabajo del artesano, viendo como es el trabajo más industrial, que es inferior al trabajo que se hace a mano”, opinó Cristaldo.

