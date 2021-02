VILLA MERCEDES

A través de las visitas guiadas y en pos de organizar la fecha de su próxima exposición, la directora artística quedó sorprendida por la inmensidad de la institución.

Cada día, el Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música abren sus puertas a diversos artistas y al público en general interesado en conocer las instalaciones. El pasado miércoles 3 de febrero, Busto conoció el estudio de grabación y todos los rincones de la institución cultural mediante una visita guiada.

Según sus palabras, quedó completamente maravillada por la enormidad de las estructuras y por lo que representan culturalmente para la provincia de San Luis en particular, y para toda Latinoamérica en general.

La artista se acercó al complejo con el objetivo de organizar su agenda y programar su próxima muestra en el marco de la iniciativa “Un Camino por el Arte”. En este sentido, comentó: “Vine para organizar fechas de exposición, pero me voy con un recorrido por la Casa de la Música, que me abrió las puertas y me permitió imaginar un montón de cosas, me voy con grandes ideas”.

Finalmente, agregó: “La primera sensación que me dio es que es un lugar con muchísimo potencial para explotarlo; me voy con ganas de recomendarlo a un montón de gente. Es una fábrica de música, literalmente”.

Nota y foto: Prensa Casa de la Música.