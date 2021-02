MURALES DE MUJERES EN EL CONCEJO CAPITALINO

La intervención del programa en el patio externo del Concejo Deliberante de la ciudad será una invitación a hacer un recorrido por la puntanidad.

Ingresar al patio central del edificio del Concejo Deliberante, ubicado en el centro de la ciudad, será como hacer un recorrido por la historia de nuestra provincia. De icónicos edificios a retratos de mujeres referentes, el mural que realiza el Programa de Diseño y Arte “Pinta San Luis”, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, será un viaje que contará cientos de años en pocos segundos. “La pared es de aproximadamente 12 metros de largo por 3, 5 de alto y el artista local, Víctor Canaviri, es el encargado de reproducir, con un estilo realista, la historia pasada y actual de San Luis. También realiza retratos de mujeres importantes de nuestra provincia. El diseño se eligió en conjunto con las autoridades del legislativo municipal”, destacó la jefa del programa, Rocío Agüero García.

Un gran desafío

El artista mercedino confesó que fue un gran desafío realizar parte del mural a color, ya que sus trabajos se caracterizan por el uso del blanco y negro. “Hace mucho que no pintaba a color y me costó un poco al principio porque quería que salga bien. No recordaba si se oscurecía o aclaraba al secarse, así que fue todo un aprendizaje para mí y en la primera parte colaboró Betiana Sosa. Las figuras están hechas con pinceladas sueltas porque quería aprovechar la textura de la pared. Ya estamos con el último tramo de la obra que unificará todo el mural”, contó en detalle. Canaviri recalcó que para él es un compromiso enorme porque será una obra que quedará plasmada en un importante y turístico edificio: “Es un lugar muy concurrido y queremos que al verlo, la gente tenga ganas de conocer en persona esos lugares de nuestra ciudad”.

La imagen que unificará la intervención de Pinta San Luis es la reproducción de una foto de la fachada del edificio del Concejo, realizada por el reconocido fotógrafo puntano José La Vía, que data del año 1910.

Prensa: Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura.