CONVOCATORIA ARTÍSTICA

Fue compuesta por los integrantes de la banda puntana “La Crema”. La canción está inspirada y dedicada a la música Claudia Prett, radicada en la zona rural de Villa de la Quebrada.

La banda “La Crema” está compuesta por Alfredo “Gringo” Gimbernot en guitarra, Danilo Baldo en bajo, Enzo Lucero Sommer en la batería y María Belén Morel del Castillo en voz. Los jóvenes artistas participaron en la convocatoria “Mujeres Puntanas” con una canción de su autoría titulada “La dama de la quebrada” y ganaron en la categoría “Música”.

El proceso creativo de “La dama de la Quebrada”

En diálogo con María Belén Morel del Castillo explicó que el proceso de trabajo para lograr la obra que presentaron en el concurso comenzó cuando se reunieron todos los compañeros de la banda para ver qué iban a hacer y uno de los integrantes les contó que tenía una composición a medio hacer dedicada a Claudia Prett, una música radicada en San Luis, muy querida en el ámbito, que vive en un campo de Villa de la Quebrada. Por esta razón, el título de la canción es “La dama de la quebrada”. “Nosotros la conocemos a Claudia y mi compañero de banda es cercano, entonteces él le había compuesto un tema con mucho cariño y decidimos componer entre todos esa canción. Definir arreglos, acordes que faltaban, melodía y letra también. No fue tan largo el proceso porque estamos acostumbrados a trabajar en equipo con las composiciones y pudimos terminarlo en poco tiempo”, explicó la vocalista de la banda de la ciudad de San Luis.

“La Crema”

María Belén es la voz de la banda “La Crema” y habló sobre su acercamiento al arte. Dijo que empezó a cantar a los 16 años con un grupo de amigos en Villa Mercedes. “Empezamos teniendo una banda de reggae, en aquel momento éramos muy jóvenes, algunos todavía íbamos a la escuela, pero así fue como empecé a cantar y a darme cuenta de que tenía un talento, que eso era lo que me gustaba y quería para mi vida”, expresó.

Si bien la joven de 27 años no cree que podría ponerle características a su trabajo, ya que no podría definirlas en bueno o malo, dijo que “como artista estoy orgullosa de lo que estamos haciendo con ‘La Crema’, que es la banda con la que estoy cantando y con la que presentamos la canción en este concurso. Creo que son canciones muy creativas, llamativas y divertidas”, remarcó.

Para que sean cada vez más las voces

Sobre la visualización de la mujer en el arte dijo que es importante la valoración por parte de sus pares, ya que históricamente las mujeres han sufrido distintos tipos de discriminación y de invisibilización. “Como mujer de la música creo que hay ciertos ámbitos que por ahí hacen diferencia por ser mujer, no en todos, en la mayoría de los ámbitos siempre me encontré con gente muy buena, en la mayoría varones que han sido inclusivos y me ayudaron con proyectos. De hecho, mis compañeros de banda son todos varones y somos todos pares, somos todos iguales, pero es cierto que debemos visibilizar más nuestra participación en el arte. En mi caso es en la música, para que otras mujeres, niñas y adolescentes se empiecen a interiorizar en el tema, y tal vez, en un futuro seamos muchas más mujeres parte del mundo del arte y de la música”, finalizó.

