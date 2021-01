Silvia Sosa Araujo: “La gente entendió el mensaje y asumió el compromiso de hisoparse”.

LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

La ministra de Salud destacó la importancia de los testeos y la tarea que lleva adelante la cartera sanitaria en cada rincón de la provincia. Además, instó a la población a que siga manteniendo los cuidados preventivos contra el COVID-19.

Sosa Araujo destacó que la provincia tiene en todos los hospitales, centros de salud y carpas especiales en las plazas principales puestos para realizar testeos. ¨La gente entendió el mensaje y asumió el compromiso de hisoparse. En San Luis los testeos son gratuitos y voluntarios”, comentó la ministra, y añadió: “Estamos muy contentos con la concurrencia de la gente a hisoparse, cada vez asisten más. Para nosotros es fundamental, ya que el costo es enorme, pero esto nos permite tomar decisiones y empezar a trabajar en zonas donde tenemos los contagios”.

“Ojalá la gente siga concurriendo a estos lugares de testeos; recuerden que la PCR es una foto del día, entonces en el momento de la muestra puedo ser negativo, pero no sé si mañana me voy a contagiar. Debemos tener muchísimo cuidado, no relajarnos cuando tenemos un resultado negativo, sino cuidarnos más”, detalló la funcionaria.

Con respecto a los porcentajes, Sosa Araujo manifestó que “en las últimas jornadas estamos testeando un número altísimo, al que nunca habíamos llegado. La gente entendió la importancia de testearse. Mientras podamos tener focalizados todos los casos va a ser mucho más fácil trabajar, por eso es muy importante seguir hisopándose”.

Siguen los testeos: Refuerzan los operativos de testeos en distintos puntos de la provincia

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Salud.