VILLA MERCEDES

En conmemoración a dos meses de su fallecimiento, el centro cultural inauguró un mural con la imagen del astro del fútbol mundial.

Este lunes 25 de enero el Complejo Molino Fénix inauguró un mural en homenaje a la leyenda del fútbol internacional, Diego Armando Maradona, y en conmemoración a dos meses de su fallecimiento.

La obra fue realizada por Víctor Canaviri, reconocido pintor oriundo de Villa Mercedes quien ha realizado varios murales alrededor del complejo, tales como el de Gustavo Cerati y Mercedes Sosa. Para el artista, la oportunidad fue sumamente satisfactoria: “Este mural ha sido un desafío, es distinto a todos los que he hecho. Fue una gran emoción poder realizarlo. Para mi este es un lugar totalmente cultural y Maradona es un ícono de la cultura argentina, de la humildad argentina. Me parece algo muy particular e importante que este lugar tenga esta imagen, así que espero que todos lo puedan ver y disfrutar”.

Durante el acto se proyectaron varios videos en homenaje a Diego Maradona. El primero, en conmemoración a los dos meses de su fallecimiento, seguidamente se proyectó otro con un poema del director de cine, actor y cantautor Leonardo Favio, recitado por el actor Juan Palomino. El tercer y último video contó con el saludo de un gran amigo Ángel Guillermo Hoyos, quién recordó a su compañero durante el Mundial de Japón.

El Complejo Molino Fénix agradece por la gestión y comunicación con el exfutbolista a Sebastián Galles, villamercedino que triunfa en España junto con Hoyos.

En el emotivo acto participaron representantes de varios clubes de la ciudad y vecinos que se acercaron a tomarse fotos. El mismo se encuentra ubicado entre calle Pueyrredón y Santiago del Estero.

Nota y fotos: Prensa Complejo Molino Fénix.