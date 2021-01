CULTURA

Tiene 24 años, es puntana, profesora en el sistema “Sueños del Arte” y resultó “campeona provincial” en el certamen virtual de folclore: “Mi País”.

Silvana Alaniz nació hace 24 años en la ciudad de San Luis y tiene una pasión, la danza folclórica. Actualmente, es integrante de la Academia “La Sajuriana” y desde 2019, trabaja como profesora en el sistema “Sueños del Arte”.

Más allá del contexto de pandemia, Silvana continuó enseñando a través de medios digitales y entrenándose durante el 2020. A principio de octubre de ese año tomó conocimiento del certamen federal “Mi País”, que tenía tres instancias de evaluación y luego, seleccionó al bailarín federal.

“Me entero que se va a realizar una competencia online de folclore y decido anotarme en el rubro solista de danza. Había que presentar un video mostrando el trabajo y envié una zamba. Para mí fue algo muy nuevo porque nunca había bailado sola, siempre estuve acompañada de una pareja o un grupo, por eso fue un gran desafío”, comentó Silvana.

Si bien el certamen era una enorme prueba, Silvana no estuvo sola. Distintas personas, entre ellas la directora de la academia “La Sajuriana”, Marina Adorno, colaboró para que el audiovisual cumpliera con todos los requisitos solicitados por el concurso.

El video se presentó en diciembre, fue evaluado y el resultado permitió que Silvana Alaniz pasara a la segunda instancia. En ese momento otros tres bailarines de San Luis habían superado la primera selección al igual que Silvana.

Unas semanas después recibió la noticia de que había pasado a la final, o sea, que había obtenido el mayor puntaje en el rubro “Solista de danza libre” de la categoría “Mayor” de San Luis, lo que le permitió obtener el título de “Campeona Provincial 2020”.

Si bien Silvana no fue seleccionada como bailarina federal, afirmó: “Estoy feliz porque competí con bailarines excelentes de todo el país y eso para mí es un montón. Fue muy linda la experiencia y me da energía para seguir trabajando en lo que más me gusta que es la danza folclórica”.

La joven bailarina expresa con mucho entusiasmo que continúa capacitándose con diferentes profesores del país y también está incursionando y aprendiendo sobre otras danzas como jazz y contemporáneo. “Un bailarín nunca debe dejar de aprender. En mi caso, considero que es fundamental capacitarme porque me ayuda a poder compartir mis conocimientos con los integrantes de “Sueños del Arte” y eso, para mí es fundamental”, concluyó Silvana Alaniz.

Nota y foto: Prensa Programa Cultura.