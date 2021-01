LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

La coordinadora del Ministerio de Salud, Rosa Dávila, ratificó que “estamos realizando gran cantidad de testeos para detectar rápidamente si hay casos positivos, a los fines de aislar a esas personas y a sus contactos, ya que es la forma más efectiva de cortar la cadena de contagios. Frente a esto podría decirse que se ha alcanzado una estabilidad, en la que hay cantidad de casos estables desde hace varios días”.

La funcionaria confirmó que “si bien el departamento Dupuy se presenta estable, durante el último fin de semana se registraron casos en Arizona, resultando todos ser contactos del caso índice, situación que se dio por algunas actividades en la zona, que no se realizaron con los cuidados necesarios. Otro episodio se ha dado en el municipio de Cortaderas, donde a raíz de un caso índice fueron hisopados los empleados; así se detectaron varios casos asintomáticos, por lo que seguiremos con los operativos en el lugar. Mientras tanto, tengo entendido que el intendente, resolvió cerrar el edificio”.

Con respecto al plan de vacunación, Dávila ratificó que “en San Luis se ha aplicado la segunda dosis de la Sputnik V a la primera tanda. En diciembre se vacunó al personal de Salud, tarea que se desarrolló con normalidad y con muy buenos resultados. Prevemos que el jueves y viernes apliquemos dosis a quienes vacunamos en el segundo envío de Nación, mientras esperamos confirmación sobre cuándo llegarían más dosis de la primera composición”.

La coordinadora de Salud confirmó además, que el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, recibiría una dosis esta tarde, “lo que resolvió luego de que la vacuna fuera aprobada en el país para mayores de 60, grupo al que él pertenece”.

“El objetivo de la vacuna en esta primera instancia es disminuir la mortalidad, se priorizarán los grupos con mayor morbilidad, comenzando con los mayores de 70 años y continuando con los mayores de 60. Esto no impactará en la cantidad de contagios, pero el objetivo es que la gente mayor esté protegida. Creo que hasta que no se vacune gran parte de la población, no habrá un impacto en la cantidad de contagios”.