VILLA MERCEDES

Con un evento al aire libre, se pudo disfrutar de música en vivo, paseo de emprendedores, food trucks y clase abierta de guitarra en honor al aniversario del nacimiento de Luis Alberto Spinetta.

Este sábado 23 de enero, en el aniversario por el natalicio de Luis Alberto Spinetta, el Complejo Molino Fénix celebró el Día Nacional del Músico. La jornada al aire libre, en la explanada, contó con paseo de emprendedores, food trucks, clase abierta de guitarra y música en vivo de la mano de la banda villamercedina Tres de Copas, quienes hicieron covers del legendario cantante homenajeado.

El taller de guitarra fue dictado por Nino, quien comentó: “Vino mucha gente que no sabía nada sobre el instrumento así que estuvo muy bueno. Hasta nos quedamos cortos de guitarras porque se sumó un montón de gente que se llevó un folletito para que practiquen en sus casas. Traer este taller me llenó de emoción, yo hace mucho que estoy en la música y hace mucho que trabajo en el Complejo y es la primera vez que puedo hacer algo así, fue una satisfacción muy grande, especial y distinta. Así que muchas gracias al Molino y a las personas que me permitieron montar este taller”.

Por su parte, Ana Paula Llanos con su emprendimiento de trajes de baño y lencería “Circe” añadió: “Estuvo muy bueno poder venir con el emprendimiento al Molino Fénix, es una gran oportunidad porque es gratuita y nos permite hacernos conocidas con otros emprendimientos y llegar a mucha más gente. Así que agradecemos mucho la invitación”.

El evento comenzó a las 19:00 hasta caer la noche, en todo momento se controló el distanciamiento físico y el uso del tapabocas entre todas las personas presentes.

Nota y fotos: Prensa Molino Fénix.