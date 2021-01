VILLA MERCEDES

La inauguración será el próximo viernes con la exposición de pinturas de Francina Alonso Schiarella, egresada de la Escuela Generativa “Félix Máximo María”.

Previendo incluir una convocatoria abierta a todos los artistas, tanto de Villa Mercedes como de otros puntos de la provincia, el Complejo Molino Fénix se apresta a desarrollar un ciclo de muestras “a lo largo del año, bajo el nombre de ‘Un camino al arte’, para lo cual hemos dispuesto espacios como la sala donde se encuentra el muro marmolado, para así dar a conocer la obra de los artistas de San Luis”, indicó María Lis Capellino, integrante del equipo de trabajo del complejo.

La apertura de esta propuesta recaerá en Francina Alonso Schiarella, formada en la Escuela de Bellas Artes “Gaspar Di Gennaro” y egresada en su último año de secundaria en la “Félix Máximo María”, generativa con orientación al arte y ubicada en el mismo predio. “Será mi primera muestra, algo que era un sueño frustrado y que finalmente se hará realidad este viernes 15 en este espacio, que realmente es fantástico -comentó la joven artista. Me siento muy agradecida por la oportunidad e invito a toda la comunidad para que visiten la exposición, donde se encontrarán con unos 20 trabajos de ilustración y pintura, en los que he plasmado mis emociones, por lo que también me interesa mucho que luego me hagan llegar las opiniones”.

La exhibición, tras su inauguración, estará disponible de lunes a sábados de 10:00 a 18:00.

Nota: ANSL.

Fotos: Gentileza Chiche Herrera.