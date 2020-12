PROGRAMA AJEDREZ ULP

El último campeonato del 2020 reunió a 53 jugadores de toda la geografía puntana.

El ajedrez provincial completó un exigente y nutrido calendario 2020 con la finalización del torneo Provincia de San Luis.

“Se jugó desde la plataforma lichess, utilizando el sistema suizo, con partidas de 10 minutos, con 3 segundos de incremento. Paralelo al juego debían conectarse a un meet con su cámara encendida, esto es parte de las medidas antecheat que se aplican en este tipo de torneos”, indicó Agustín Ortega, del Programa Ajedrez de la ULP.

Compitieron 53 ajedrecistas de toda la geografía sanluiseña y estos fueron los distinguidos: Ezequiel Valverde, de Potrero de los Funes, en Absoluto; Melina Renata Valverde, de Potrero, fue la Mejor Dama; Francisco Farhat, de Merlo, mejor Sub 20 Masculino; Yanina Nahir Liendo Brandi, de Merlo, mejor Sub 20 Femenino; Valentín Aguilar Samper, Juana Koslay, y Yamile Salas, de San Luis, fueron los mejores Sub 18; Octavio Bazán Romero, de Villa Mercedes, y Valentina Valverde, de Potrero, se impusieron en Sub 16; Valentín Rigel Numa, de Candelaria, mejor Sub 14; Valentín Martínez, de Villa Mercedes, mejor Sub 12; y Gianfranco Liendo Brandi, de Merlo, sobresalió en Sub 10.

Todos recibirán sus premios y el Programa Ajedrez de la ULP ya planifica el 2021, que por lo pronto comenzará con una serie de maratones diarias disponibles desde su sitio web.

Nota y foto: Prensa ULP.