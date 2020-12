ACTO DE COLACIÓN VIRTUAL

Este viernes, estudiantes de 38 localidades, de toda la geografía puntana, participaron del acto online para festejar la culminación de sus estudios secundarios.

“Hoy tengo un título y le enseñé a mis hijos a no renunciar”, fueron las palabras de Sandra Benítez, una de las 361 graduadas de la Escuela Pública Digital de Adultos que este viernes tuvieron su acto de colación virtual.

Desde Carpintería, Sandra que fue el mejor promedio del departamento Junín, expresó en nombre de sus compañeros: “Esta ocasión, donde estamos compartiendo este grato momento, es una instancia de aprendizaje más para todas aquellas personas que piensan que por la edad o por tener hijos no pueden terminar el secundario. Me siento verdaderamente reconfortada, ya que no solo fue un proyecto a nivel personal, algo que había quedado en el tintero, ahora involucraba a mi familia, mi marido y mis hijos. No fue fácil, pero es gratificante saber que con esfuerzo y dedicación obtuve lo que tanto anhelo y hoy es reconocido”.

Desde Arizona, el profesor Juan Ponce de León felicitó a todos los graduados: “A veces cuando los adultos nos proponemos nuevas metas, nos dicen que el tren ya pasó, pero estamos en San Luis y acá los trenes tienen el capricho de tener otras rutinas, y tenemos que aprovechar eso, hacernos cargo de lo que queremos, porque tenemos un Estado que nos está dando la posibilidad de llevarlo adelante. Queremos felicitarlos y los admiramos muchísimo, porque sabemos el sacrificio que han hecho”.

La rectora de la Universidad de La Punta, Alicia Bañuelos, destacó que “todos los años, en diciembre, hay un acto muy emotivo que festejamos en la universidad, y es el acto de egresados de las Escuelas Públicas Digitales de Adultos. Esta colación tiene muchos significados: es el esfuerzo de muchas personas que han intentado y logrado superar una nueva etapa en su vida; el haber terminado la secundaria también es el logro de sus familias, que los han apoyado, también es el logro de sus docentes, tan comprometidos que comparten con nosotros todos los años el intentar que haya más personas que terminen el colegio secundario”.

“A todos los invito a que se inscriban a la ULP Virtual para que puedan seguir mejorando, porque los más de 360 egresados de este año, de 38 localidades, no solo han mejorado ellos de forma personal sino que mejoran a sus comunidades, mejoran a toda la provincia de San Luis”, planteó.

En la oportunidad, anunció que “si el año que viene la pandemia termina, esperamos hacer un gran festejo en septiembre donde estarán invitados todos ustedes, sus familias, los egresados de las EPDR y los graduados de ULP Virtual para festejar este logro y que estamos en una provincia que permite que todos estemos incluidos”.

