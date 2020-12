DEPORTES

El ex atleta olímpico llegó a la provincia el viernes, recorrió predios deportivos junto al equipo del Programa Deportes y se reunió con referentes del atletismo provincial para llevar adelante un plan de desarrollo atlético conjunto. “No pensábamos que la provincia estaba tan equipada; los proyectos que tienen nos parecen ‘monstruosos’”, sostuvo.

La pandemia le puso un freno a las competencias deportivas, pero no a los proyectos y a la planificación. En ese sentido, el Gobierno de San Luis, a través del Programa Deportes diseñó un Plan Estratégico Deportivo para asistir a las federaciones con herramientas prácticas vinculadas a la gestión deportiva en pos de resolver problemáticas actuales y a futuro.

Planificando el desarrollo del atletismo en toda la provincia de San Luis, la jefa del Programa Deportes, Cintia Ramirez y su equipo mantuvieron reuniones con la Federación Atlética Sanluiseña e iniciaron conversaciones con el ex atleta olímpico Germán Lauro (compitió en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016) pensando en potenciar el atletismo en general, y las especialidades de salto y lanzamiento en particular. “Estamos armando un equipo en el que estarán Lauro, Julio Piñeiro y Sergio Alfonsini, con una gran trayectoria y tienen a su cargo la Selección Argentina desde las categorías de desarrollo hasta las de elite. La experiencia de ellos sumada a los conocimientos de los entrenadores locales nos servirá y ayudará a crecer a todos para que San Luis tenga un gran semillero”, explicó Ramirez.

Lauro y Piñeiro llegaron a la provincia el viernes y recorrieron el predio “Pedro Presti” donde se construirá la pista sintética de atletismo y las pistas de tierra ubicadas en el Jockey Club, el Trinquete Modelo de Pelota Vasca (hay un círculo de lanzamiento) y el “Ave Fénix”. Seguidamente, se reunieron con dirigentes de la Federación Atlética Sanluiseña y entrenadores, mientras que el sábado por la mañana siguieron de cerca el control de estado atlético en 100 y 200 metros que le realizaron a jóvenes atletas de San Luis y que estuvo a cargo del profesor Pedro Nadal en el “Ave Fénix”. Pasado el mediodía, viajaron a Villa Mercedes para encontrarse con el entrenador Mario Quiroga y lanzadores.

“Nos sorprendieron gratamente las instalaciones de San Luis porque no pensábamos que estaba tan equipada. Es muy difícil encontrar tantas instalaciones en buen estado dentro del país”, expresó Lauro, quien actualmente es miembro técnico de la Confederación Argentina de Atletismo. Asimismo, y a la hora de hablar sobre los proyectos que tiene la provincia de cara al futuro, el ex atleta olímpico no escatimó en elogios y los calificó como “monstruosos”. En cuanto al trabajo que implementarán en San Luis, indicó que buscarán formar atletas especializados en salto y lanzamiento: “Tuvimos reuniones muy positivas, aunamos ideas con la Federación y esto irá muy bien de cara al futuro”.

El entrenador Julio Piñeiro coincidió en elogiar la infraestructura de San Luis y sus proyectos deportivos. Consideró que el apoyo del Gobierno provincial y las ganas de los entrenadores “son fundamentales para avanzar y detectar chicos en escuelas y clubes”. Al mismo tiempo reveló que realizarán concentraciones con lanzadores y entrenadores de todo el país en San Luis y sostuvo que “serán muy buenas porque ayudarán al desarrollo y crecimiento del atletismo local”. “Hay un material riquísimo y nos sorprende el apoyo del Programa Deportes. Esto no ocurre en todos lados, por eso es muy lindo lo que se está gestando y hay que aprovecharlo”, concluyó.

El presidente de la Federación Atlética Sanluiseña, Ulises González, calificó al proyecto como “muy positivo” porque “está a la vista el gran apoyo que recibimos del Gobierno”. “Tenemos planes similares y estos grandes referentes nos ayudarán a fortalecer nuestras debilidades. Pretendemos llevar el salto y el lanzamiento a un nivel más alto”, expresó González. Asimismo, destacó la intención de captar atletas en las escuelas para iniciarlos desde una edad más temprana y así generar “un parque atlético con una mayor cantidad de participantes”.

Lauro y Piñeiro regresarán en enero para seguir recorriendo la provincia y ejecutar el plan de desarrollo junto al Programa Deportes y la Federación Atlética Sanluiseña.

Nota, fotos y video: Prensa Programa Deportes.