VILLA MERCEDES

Fueron 13 los encuentros que se realizaron en este taller teórico/práctico.

El último encuentro fue el miércoles 9 de diciembre. Los que participaron fueron personas que de algún modo se vinculan con el ámbito de la música de la provincia, se hicieron presentes docentes, músicos, representantes, productores musicales y comunicadores sociales, entre otros.

Durante los encuentros se abordaron temas como estrategias comunicacionales, consultoría y asesorías de content management y community manager para artistas musicales, las diferentes plataformas y redes sociales.

Belén Morel, una de las asistentes, comentó: “El workshop fue una experiencia muy linda, algo nuevo. Me pareció muy oportuno para los artistas, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, como música no me había dado cuenta lo importante que son estas herramientas”.

Soledad de Sol-Fe-Ar, otra de las artistas que participó, dijo: “Esta iniciativa de la Casa de la Música nos vino muy bien, sobre todo en esta época, en la que los artistas nos quedamos sin escenarios y la salida más inmediata es internet. El taller estuvo buenísimo, muy completo”.

Los encargados de brindar el taller fueron Karina Álvarez y Fernando Lanfranco, ambos formados en carreras afines con el sonido, el diseño y la imagen. Desde el año 2007 se encuentran trabajando en sitios web, coberturas multimedia, visual arts, branding y social media.

Esta iniciativa de la Casa de la Música es un puntapié inicial para darle continuidad al trabajo y seguir apostando a la música y a los artistas puntanos.

Nota y fotos: Prensa Casa de la Música.