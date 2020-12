CULTURA

La integrante del equipo de profesores de Teatro de “Sueños del Arte”, comparte la experiencia de trabajo con los grupos de danza de San Luis y San Francisco del Monte de Oro.

Paola Funes Lugo es una de las coach que trabaja con los bailarines de Sueños del Arte, sobre expresión corporal y teatro. Estas técnicas permiten a los integrantes del sistema aplicarlos al momento de desarrollar las coreografías que desarrollan en las distintas presentaciones, pero también son útiles para que se desinhiban y pierdan la timidez.

“Estoy en un equipo de trabajo con el profesor Gabriel Flores. Trabajo con algunos grupos de danza de San Luis y de San Francisco del Monte de Oro desde enero de 2019, que fue cuando se incorporó teatro como área de trabajo dentro del sistema”, explicó Paola, quien también dijo, que comenzó haciendo teatro a los 16 años en Mendoza y luego integró distintos grupos en San Luis. Ya instalada en esta provincia realizó el Diplomado de Guion de Televisión y Cine.

“Creo que eso me brinda muchas herramientas para trabajar con distintos equipos, en distintas disciplinas. Estuve un año escribiendo una tira diaria para México, eso me entrenó mucho para conocer desde la creación de un personaje, el desarrollo de la historia en adelante, entonces eso me ayuda. Por ejemplo, en este momento, para aplicarlo en la representación, desde lo que quieren contar los integrantes de los grupos de danza y de esa manera, sacar lo mejor de la historia, o crear un personaje”, aseguró Paola, la profesional quien también trabajó con la reconocida guionista Adriana Lorenzón.

Paola Funes Lugo está convencida que trabajar en Sueños del Arte, es muy significativo para cada uno de sus integrantes, más allá del rol que desempeñen, porque “te abre las puertas para poder trabajar de lo que uno estudió, desarrollar un trabajo que te apasiona, de manera continua y que te permite crecer y formarnos, porque también tenemos muchas capacitaciones”.

Con respecto a su rol como coach, afirmó que siempre trabaja para que “los integrantes de Sueños del Arte disfruten de lo que van aprendiendo, de las herramientas que les brindamos, que vayan usando las técnicas que les sirven, porque no todas las personas son iguales. Mi objetivo es que ellos puedan apropiarse de las técnicas que todos podemos aportar, siendo felices y pudiendo crecer con cada presentación. Ver cómo evolucionaron desde la primera presentación a la última es maravilloso. Para mí eso es una gran satisfacción, sobre todo cuando compruebo que ellos se sienten realizados y seguros cuando se suben al escenario”, explicó la profesora.

“Los desafíos nos motivan diariamente y nos permiten avanzar”, afirmó Paola, quien recordó que su incorporación a Sueños del Arte y el primer espectáculo que tuvieron fueron momentos destacados en su vida profesional, porque tuvo que llegar a cada uno de los bailarines y hacer que se sintieran cómodos con lo que les estaba proponiendo, que era algo nuevo para ellos porque la mayoría nunca habían hecho teatro y debían superar la timidez. “La evolución de cada integrante está a la vista, lo pudimos ver en cada presentación que fue transcurriendo”, aseguró Paola quien recuerda que otro de los trabajos más desafiantes fue la Misa Criolla, por la magnitud del evento, que se desarrolló en el Parque IV Centenario. “Allí trabajamos junto con Romina Reta, que fue quien dirigió actores, y también pude colaborar en el guion del espectáculo”.

El trabajo en contexto de pandemia

Durante la pandemia el trabajo de teatro continuó a través de medios digitales. “Al principio les mandábamos trabajos prácticos que cada integrante de los grupos de danza nos los enviaba resuelto por privado. Luego comenzamos con las clases sincrónicas, después empezaron a enviarnos videos en los que conjugaban la danza con el teatro, o con personajes que creaban ellos, y el hecho de poder trabajar mancomunadamente con los profesores de danza fue y sigue siendo muy productivo”, detalló Paola Funes Lugo.

La coach de teatro también explica que más allá del contexto de pandemia “pudimos crear un espectáculo virtual con un guion, donde los bailarines hicieron la parte teatral con directivas, vestuario, pequeñas escenografías, a partir del cual generamos un video y que salió todo muy bien”, comenta la profesora que también reconoce las nuevas técnicas que aprendieron respecto a lo tecnológico. “Todos aprendimos cosas nuevas en esta etapa y nos dio la posibilidad de fusionar y reinventarnos con éxito”, asegura.

Para concluir, Paola Funes Lugo está convencida que “Las clases de teatro y Sueños del Arte en general, les permitieron a muchos integrantes del sistema, transitar en mejores condiciones las distintas etapas en contexto de pandemia”.

Nota foto: Prensa Cultura.