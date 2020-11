LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD

El jefe del Programa Epidemiología dijo que recién aparecieron casos en este 2020, por eso “trabajamos mucho con los municipios, coordinando acciones desde el Gobierno provincial y controlar las poblaciones de mosquitos”.

Rodrigo Verdugo señaló que las primeras medidas de control se realizan en el domicilio “evitando que haya acumulaciones de agua donde el mosquito pueda poner los huevos que se transforman en larvas y futuros mosquitos, en esta fase acuática se puede ejercer mayor control sobre la población de mosquitos”, y agregó: “Una vez que el mosquito es adulto, es más difícil su control”.

En declaraciones radiales, el jefe del Programa Epidemiología manifestó que el Aedes aegypti, causante de la enfermedad, “es un mosquito urbano, lo vamos a tener al lado de nuestra ventana, inclusive dentro de nuestro domicilio. Si tenemos floreros por ejemplo, cambiarles el agua cada tres días, para que el mosquito no tenga tiempo de hacer su ciclo acuático”, explicó.

Verdugo indicó que algunos de los síntomas coinciden con los de COVID-19, pero hay otros que lo diferencian y ejemplificó: “Todo lo que es respiratorio en una primera etapa leve tenemos que pensar en COVID-19: dolor de garganta y dificultad respiratoria, y si aparece un síndrome febril inespecífico, que no viene acompañado de una sintomatología respiratoria, pero manifiesta dolores musculares -es característico el dolor detrás de los ojos- ahí tenemos que pensar en dengue, sobre todo, si hemos salido de la provincia. Hay provincias que tienen circulación autóctona, como Córdoba, las provincias del norte argentino o países limítrofes al norte, entonces, si hemos viajado debemos rápidamente hacer una consulta médica, que es lo que le permite al sistema de salud hacer el control de focos para evitar las retransmisiones”, alertó el funcionario.

El año pasado fue el peor en la historia de América de dengue, San Luis no había tenido casos autóctonos hasta este 2020 donde aparecieron los primeros: “Esto se debió a que una persona con dengue volvió a nuestra provincia y no hizo la consulta médica, por lo cual no se pudo hacer un control de foco hasta que no se detectaron estos casos satélites, por eso es tan importante que, si presenta síntomas, haga la consulta”, enfatizó Verdugo.

Día Mundial de Lucha contra el VIH

Finalmente, Verdugo hizo referencia al Día Mundial de Lucha contra el VIH que se conmemora este martes 1° de diciembre, en San Luis se realizarán testeos voluntarios y gratuitos, respetando la confidencialidad.

“Quiero recordar que los centros de prevención, asesoramiento y testeos que funcionan en los laboratorios de la Provincia, están abiertos y las personas pueden acercarse sin una orden médica a solicitar un examen de VIH, se toma una muestra de sangre, los resultados están rápidos y en caso de ser positivo esta persona tiene la posibilidad de acceder a un tratamiento gratuito, ya sea porque no tiene obra social y son brindados desde el Estado o si tiene una obra social también son gratuitos porque así lo prevé la Ley nacional de VIH”, recalcó.

Quienes deseen realizarse el test, podrán hacerlo este martes en el predio del Hospital San Luis, ingresando por calle Ciudad del Rosario, de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00; en la plaza Independencia de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00. En La Punta, la sociedad civil “Rock y Vida” también se sumará a las acciones realizando testeos de VIH.

Nota y foto: ANSL.