AUTOCINE EN POTRERO DE LOS FUNES

Este 27, 28 y 29 de noviembre, los puntanos podrán disfrutar del mejor cine de la mano de San Luis Cine, la Secretaría de Turismo y la organización del Mar del Plata Festival Film. “En la frontera”, “Retiros (In) voluntarios” y “Las siamesas”, son los tres films seleccionados.

Desde hace 35 años, el Festival de Cine de Mar del Plata es una constante en el ámbito cultural nacional. Este año la organización decidió federalizar los contenidos, y optó por hacerlo vía streaming y realizar funciones de autocine en distintos puntos del país.

San Luis Cine junto a la Secretaria de Turismo, serán los anfitriones de este prestigioso festival. Este 27, 28 y 29 se proyectarán 3 películas, en modalidad autocine, en Potrero de los Funes.

“Es una propuesta que nos llegó desde el Festival de Mar del Plata, y que junto a la Secretaria de Turismo, coordinamos para que se realice en Potrero de los Funes”, indicó el referente de San Luis Cine, Juan Manuel Vener.

Desde la Secretaría de Turismo indicaron que habrá un cupo máximo de 200 vehículos por función. Para participar el público debe reservar su lugar a través de https://forms.gle/jnJn3m9ivKrGB54DA, de forma gratuita, para alguna de las 3 funciones que se llevarán a cabo desde las 20:00 en la zona de boxes de Potrero de Los Funes. El viernes recibirán a través del contacto que carguen en el formulario su ticket de ingreso.

“La entrada es gratuita, sólo debe hacer el registro previo para que podamos llevar un control respecto a la capacidad del lugar y que se respeten las medidas sanitarias que se dictaminaron desde el Comité de Crisis”, expresó Vener.

La propuesta cinematográfica

Se trata de 3 títulos nacionales: “En la frontera” (27 de noviembre), “Retiros (In) voluntarios” (28 de noviembre) y “Las siamesas” (29 de noviembre). A continuación, las sinopsis:

“En la frontera”

Vero vive con su hermano mayor Abel, y ambos trabajan juntos en una obra en construcción. Allí debe soportar los avances de algunos de los operarios, aunque ya está acostumbrada porque trabaja en esto desde muy joven. “En la frontera” sigue a este personaje en su camino para convertirse en una mejor persona, el cual vemos ejemplificado en la manera en que ayuda a una prima que sufre violencia doméstica y en el momento en que se anota en una ONG, que les da comida a los ‘sintecho’ que viven sobre la avenida Paseo Colón. Pero hay otra película paralela aquí, y es aquella en la que la mirada de Campusano se dedica a registrar la Ciudad de Buenos Aires como solo él es capaz de hacerlo. Uno de esos grandes momentos sucede apenas iniciada la película, cuando Campusano se detiene a filmar a unos músicos callejeros mientras rapean en un andén del subte.

Director: José Celestino Campusano

“Retiros (in) voluntarios”

El 2 de julio de 2008 a las cinco y media de la tarde, un hombre de 53 años llamado Jean-Michel fue arrollado por un tren en Saint-Lyé, un pueblo de 3.000 habitantes ubicado al este de Francia. No se sabía si había sido un suicidio o un accidente. La directora investiga en el pueblo, les pregunta a diferentes habitantes qué piensan de aquella tragedia. Para varias personas Jean-Michel se había suicidado, tras acumular demasiadas angustias y problemas; cuanto más pregunta la voz en off, más se multiplican los interrogantes. Pero hay un detalle de la vida de Jean-Michel que lo conecta con Argentina: había sido empleado en una empresa telefónica hasta que una privatización lo dejó sin trabajo. Retiros (in) voluntarios es un documental, que muestra cómo los parentescos entre la política de los ‘90 de Argentina y la de Francia veinte años después, perjudicaron la vida de tantas personas.

Directora: Sandra Gugliotta

“Las siamesas”

Stella y su madre Clota deben viajar desde Junín, donde viven, hasta la localidad de Costa Bonita, en Necochea, para ver unos departamentos que el padre de Stella le dejó. Esto se volverá un incordio para Stella, ya que su madre es alguien difícil de tratar: se queja, le tiene miedo a todo, dice cosas hirientes y se la pasa recordando el pasado. La nueva película de Paula Hernández, narra el viaje en micro de estos dos personajes, una premisa simple para una película casi siempre en tensión como sus dos protagonistas, interpretadas brillantemente por Valeria Lois y Rita Cortese. El único respiro para la pobre Stella, y para la película misma, son unas conversaciones que mantiene con Primo (Sergio Prina), uno de los choferes del micro, momentos de calma entre tanta tormenta que, más adelante, se volverá literal.

Directora: Paula Hernández.

Nota y fotos : Prensa ULP – Prensa MCyT.