FOMENTO AL AUTOCONSUMO

La propuesta se desarrolló del 16 al 20 de noviembre y estuvo dirigida a trabajadores del Trinquete Modelo, del Estadio “Juan Gilberto Funes”, del Velódromo Provincial y del Centro de Desarrollo y Especialización Deportiva “Ave Fénix”.

El Ministerio de Producción de San Luis impulsa diversas acciones que tienen como objetivo mostrar los beneficios de la agroecología y fomentar el autoconsumo. En ese marco, durante la semana pasada la cartera productiva realizó una serie de capacitaciones sobre agroecología destinadas a aproximadamente 100 trabajadores de predios deportivos de la provincia.

Las disertaciones estuvieron a cargo del jefe del Subprograma Autoconsumo Frutihortícola, Concientización y Capacitación, Pablo Pensotti, y se llevaron a cabo el lunes 16 de noviembre en el Trinquete Modelo, el martes 17 en el Estadio “Juan Gilberto Funes” (en dos turnos), el jueves 19 en el Velódromo Provincial y el viernes 20 de noviembre en el Centro de Desarrollo y Especialización Deportiva (CDED) “Ave Fénix” (en dos turnos).

“Las capacitaciones tuvieron un gran interés por parte del personal que trabaja en los predios. La idea es que en un futuro no muy lejano podamos armarles huertas agroecológicas. Estamos muy contentos de seguir llevando el mensaje de la agroecología a distintas instituciones y afirmar que el camino de la soberanía alimentaria que lleva adelante el Ministerio de Producción es el correcto. Estamos contentos y vamos por más capacitaciones sobre agroecología”, indicó Pablo Pensotti.

Y añadió: “En las capacitaciones explicamos qué es la agroecología y que esto nos marca cuatro puntos importantes: producción, educación, cuidado del medioambiente y salud. El objetivo es que las personas que trabajen con huertas agroecológicas entiendan que la producción agroecológica podemos hacerla en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en pequeños espacios, a mediana escala y a gran escala también”.

La palabra de los participantes

Con respecto a la iniciativa, Silvana Jofré, una trabajadora del Plan Solidario que desempeña sus tareas en el predio del CDED “Ave Fénix”, comentó: “Me pareció muy buena la capacitación para la gente que no sabe hacer huertas. A mí me interesó mucho, sobre todo cuando nos explicaron sobre el humus y las lombrices. Además, es muy importante para que la gente aprenda cómo preparar la tierra y cultivar los alimentos”.

En tanto, Fernando Oñate -otro trabajador del “Ave Fénix- afirmó: “La capacitación me pareció espectacular porque aprendí cosas que no sabía, como por ejemplo la preparación correcta del suelo para cultivar los alimentos. Yo antes preparaba el suelo de otra manera y algunos alimentos no crecían. Está bueno aprender para hacer las cosas uno mismo”.

Además de estas disertaciones sobre agroecología para personal de predios deportivos, desde el Ministerio de Producción ya capacitaron a escuelas públicas digitales, a centros de salud y también a comedores sociales. Asimismo, actualmente se está capacitando a docentes y alumnos de las escuelas generativas.

Nota, fotos y video: Prensa Ministerio de Producción.