La jefa del Programa Cultura, Silvia Rapisarda, fue la encargada de realizar el cierre formal del evento literario este sábado pasadas las 20:00, luego de la disertación de María Florencia Freijó, reconocida politóloga, escritora y divulgadora feminista.

Freijó habló del proceso de evolución en la problemática de violencia de género. También presentó su libro e hizo una reflexión y análisis de las barreras y las situaciones que las mujeres deben vivir diariamente.

Rapisarda dijo, que esta feria ha sido una coacción colectiva de los distintos actores del mundo de la cultura. “Al ser sorprendidos por la pandemia y con la necesidad de producir la Feria Digital, fueron convocados los hombres y las mujeres de la literatura, de las letras, de las escrituras, de las editoriales y de las librerías. También las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, los gestores independientes que estuvieron presentes, las universidades, provincias vecinas y las personalidades de los nueve departamentos de la provincia de San Luis. Creo que un poco este mérito es eso, la construcción colectiva, la suma de voluntades y las ganas de que este hecho cultural se produjera”, remarcó la funcionaria del Gobierno provincial.

Balance de la primera edición

La jefa del Programa Cultura se explayó en el rico y amplio contenido que tuvo esta edición, y dijo que en los tres días se llevaron a cabo charlas, disertaciones y se presentaron más de 20 libros de variadas temáticas. “También tuvieron su lugar el teatro, los talleres, la música y las distintas disciplinas del arte. Hemos podido visualizar en la galería, donde se hace un rescate patrimonial y pictórico de San Luis”, expresó, y agregó también que durante las tres jornadas, se presentaron cerca de 100 producciones audiovisuales, con el valor agregado de que el público pudo visitar, no solo en el momento en el que se produjeron, sino que también el contenido de cada una, estará en las redes en los días subsiguientes.

Ventajas que surgieron en esta modalidad

Rapisarda habló sobre lo que significó el reto, primero con el desafío digital donde se pudo recrear una feria del libro a esta escala, que es un espacio de encuentro social, cultural que parte del libro. “Que es una usina de una cadena, donde se unen las editoriales, las librerías y nos unimos a través de la escritura y sumergirnos en la imaginación y del pensamiento crítico y reflexivo tan importante en esta época”, reflexionó.

Reflexión final

Las ferias en el mundo, en un contexto global, han sido todas ferias digitales. “El ser humano ha demostrado esta capacidad de reinventarse y usar los medios digitales, y San Luis no ha estado ausente en esto. Creo que las ferias digitales quedarán y que las próximas ferias, aun cuando se puedan realizar presenciales, van a convivir en esta mixtura de lo digital y lo presencial. La cultura pasará a ser más digital y ya no estarán esas distancias que parecían que no se podían derribar”, comentó, y compartió el fragmento de un poema de Atahualpa Yupanqui:

¿A qué le llaman distancia?

eso me habrán de explicar.

sólo están lejos las cosas

que no sabemos mirar.

Los caminos son caminos

en la tierra y nada más.

Las leguas desaparecen,

si el alma empieza a aletear.

Hondo sentir, rumbo fijo,

corazón y claridad

si el mundo está dentro de uno,

¿afuera, por qué mirar?

¡Qué cosas tiene la vida

misteriosas por demás!

Uno está donde uno quiere,

muchas veces sin pensar.

Rapisarda expresó, “Aquí estamos nosotros en la 1° Feria Digital del Libro 2020, donde se presentaron todas las voces y todas las identidades”. Finalmente, la funcionaria agradeció a todos los actores del mundo cultural e invitó a que quienes quieran volver a disfrutar del evento, lo hagan a través de las redes sociales del Programa Cultura.

Nota y foto: Prensa Programa Cultura.