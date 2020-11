LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

El vicegobernador de la provincia llamó a toda la comunidad a realizar “un gran esfuerzo, quizás el último, porque la esperanza de la vacuna está cerca” y condenó las fiestas clandestinas porque “traen los contagios para los adultos mayores y después terminamos llorando las pérdidas de abuelos y tíos”.

“Entendemos que después de ocho meses de pandemia todo se ha vuelto muy difícil, con mucho hartazgo, cansancio, situaciones no queridas por nadie, crisis económica, una realidad que nos deja la pandemia, por un lado; pero, por otro lado, es el momento de una toma de conciencia muy grande por parte de la sociedad”, expresó el vicegobernador de la provincia, Eduardo Mones Ruiz

Advirtió que “en este momento, necesitamos de la responsabilidad social de todos, que implica solidaridad, empatía, respeto y en algún punto comprender algo que parece difícil de entender, porque la pandemia no es culpa de nadie, ningún gobierno quisiera gobernar en pandemia, pero hay sectores que no lo logran comprender”.

El vicegobernador insistió en que es un momento de solidaridad y unidad, y se preguntó “para qué nos sirve la grieta famosa, cuando se nos va un ser querido; parece que hay sectores que introducen el odio o hacen cosas que no están permitidas”.

Para Mones Ruiz, esta es una etapa donde no debe mirarse la realidad desde un punto de vista legal o represivo, sino “con conciencia social e individual, cuando decimos que hemos perdido a más de 200 puntanos que no van a estar en navidad o en año nuevo, es algo que no vamos a recuperar más, por eso, lo más importante es lograr una concientización y responsabilidad social”.

Nota y foto: ANSL.