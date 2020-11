LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

En base a su experiencia como ex paciente oncológico, el intendente de La Toma reflexionó sobre el compromiso individual y social para cortar con las cadenas de contagios.

Durante una entrevista radial, este miércoles, el intendente de La Toma se refirió a las alternativas, como juegos virtuales o forestación, que se desarrollan en la localidad para contener a los niños y jóvenes durante la pandemia. Asimismo, recordó: “Tuvimos que tomar medidas que van absolutamente en contra de lo que soñábamos, como cerrar los espacios públicos, la vera del río Rosario, el balneario el embalse el San Pedro, lugares hermosos que los habíamos dejado en muy buenas condiciones”.

A pesar del riesgo por ser ex paciente oncológico, Ali desarrolla su actividad diariamente: “Opté por seguir trabajando, tomando todos los recaudos, pero no estoy exento del contagio, me cuido muchísimo, pero yo elegí estar acá”.

El intendente detalló también cómo fue su proceso de recuperación. “Pasé por una situación muy difícil, tuve inclusive que recurrir a profesionales de salud mental para que trabajáramos juntos una fobia que me había quedado de la internación, justamente, por el uso del respirador, entonces sé perfectamente lo tremendo que es tener un respirador”.

En este sentido, reflexionó: “No naturalicemos los fallecimientos por coronavirus”.

Sobre la situación epidemiológica, Ali destacó el trabajo sanitario durante el incremento de casos locales. “Lejos de colapsar, el sistema atiende a todos y en este momento tenemos 192 personas aisladas y 50 casos positivos activos. Pero, llegamos a tener 700 aislados. Y llegamos a tener más de 150 casos positivos activos y el sistema de salud estuvo a la altura de las circunstancias y atendiendo a todos protegiendo a todos, abrazando, solidarizándose, conteniendo a todos”, expresó.

“Acá en el pueblo nos conocemos todos. Entonces, es durísimo porque tenemos ocho fallecidos”, dijo. “Les pido por favor que nos cuidemos todos en virtud de este daño que nos causa incluso en la despedida de los seres queridos cuando los perdemos. No podemos ir a verlos, a asistirlos, a despedirlos, no los vemos más”, señaló.

“Le agradezco a la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de La Toma que han entendido y que tienen un nivel de responsabilidad enorme. Y siempre hay un sector minoritario que desafía, que subestima, yo los llamo a la reflexión. Negar el virus a esta altura del partido es como querer tapar el sol con las manos”, pidió.

Nota y foto: ANSL.