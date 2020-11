FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO

Integrantes del Ministerio de Producción visitaron este martes a distintos productores de los departamentos Pringles y Pedernera para entregarles árboles frutales. Hasta el momento se han entregado más de 3.000 árboles y más de 8,5 kilos de semillas a 40 productores.

Este plan tiene como objetivo incentivar la producción para promover el desarrollo local, generar mano de obra y fortalecer la economía regional. La iniciativa consiste en la entrega de insumos a productores, quienes previamente presentaron un proyecto productivo, para que puedan sembrar alimentos en un espacio de hasta una hectárea.

Este martes, integrantes del Ministerio de Producción visitaron a productoras y productores de los departamentos Pringles y Pedernera, donde entregaron más de 200 árboles frutales de diversas especies como duraznos, damascos, ciruelos, membrillos, manzanos e higueras, entre otros.

En esta ocasión, las productoras y los productores beneficiados fueron Mirta Cavallera, de Fraga; Héctor Aguilera, de Las Isletas; Roxana Suárez y Cristian Girardi de Lavaisse.

Cavallera, que recibió muy contenta los árboles, comentó: “Nosotros estamos acá hace más de 52 años. Este es un establecimiento familiar que construyeron mis padres y al cual le fuimos sumando distintos tipos de producción. Estamos muy felices por esta iniciativa del Ministerio de Producción, ya que nos brinda la posibilidad de producir más productos y además nos permite renovar las plantas. Agradecemos esta acción porque también es una salida laboral más”.

Por su parte, Aguilera expresó: “Para nosotros, como pequeños productores, es muy importante contar con esta oportunidad y este beneficio. Esto será la ocupación para mis hijos y será un espacio donde ellos se van a poder desarrollar. Estamos muy contentos”.

En tanto, Suárez manifestó: “Esto es algo nuevo para mí, ya que es la primera vez que me voy a dedicar a la fruticultura. Yo me dedico al rubro avícola, y para darle un valor agregado me pareció muy buena iniciativa la de los frutales. Además, esta producción puede generar mano de obra. Es un aporte muy bueno del Gobierno de la Provincia porque ayuda a la economía familiar y regional”.

Desde la cartera productiva indicaron que hasta el momento se han entregado más de 3.000 árboles y más de 8,5 kilos de semillas a 40 productores. Además a cada productor se le brinda asesoramiento técnico para que puedan llevar adelante su monte frutal.

El plan incluye en total la entrega de aproximadamente 4.000 frutales, más de 300 mil plantines y unos 20 kilos de semillas a productores de distintos puntos de la provincia.

Nota, fotos y video: Prensa Ministerio de Producción.