COMITÉ DE CRISIS

El gobernador agradeció la presencia y participación de integrantes de las entidades que nuclean a los psicólogos puntanos. Indicó que adoptará la recomendación de reemplazar los términos “Aislamiento social” por “Resguardo responsable” y “Distanciamiento social” por “Distanciamiento físico”, ya que son más cercanos a la realidad.

“Quiero agradecer a todo el ámbito de la psicología de nuestra provincia por la coordinación, el encuentro y el trabajo que realizaron. Agradezco el trabajo, la predisposición, el entregarnos su tiempo y el compromiso enorme con la provincia ante esta situación de pandemia al Colegio de Psicólogos, a los Psicólogos sin Fronteras, a la cátedra de Psicología Política, en la persona de Rodolfo Parisí de la Universidad Nacional de San Luis, al área de Salud Mental del Ministerio de Salud, a la doctora Polacchi, al expresidente del Colegio de Psicólogos y expresidente de la Federación Argentina de Psicólogos, el licenciado Alberto Jaimez, a la comisión directiva del Colegio de Psicólogos”, expresó el gobernador.

“Ellos nos ayudaron en cosas muy importantes. Algo de ello es el lenguaje. Nosotros hemos usado hasta ahora la frase ‘Aislamiento social’ y los psicólogos nos han recomendado que utilicemos ‘Resguardo responsable’ porque es una frase más descriptiva de lo que hace en este momento la población. Todos nos estamos cuidando, nos resguardamos responsablemente. Es una palabra más bonita y describe mejor lo que hacemos”, agregó Rodríguez Saá.

“También nos pidieron que no usemos ‘Distanciamiento social’, porque es una expresión que comprende otras situaciones que no son precisamente las pandemias. Nos pidieron que, desde ahora, usemos ‘Distanciamiento físico’, que es lo que hacemos todos para evitar el contagio. No saben cuánto nos ayudan estas correcciones del lenguaje. Efectivamente trataremos de cambiar el lenguaje”, afirmó el mandatario en el reporte que emite desde Terrazas del Portezuelo.

En busca de unas fiesta de fin de año juntos

En otro tramo de su reporte, y sin salir de lo vinculado al encuentro y diagnóstico que hicieron los psicólogos puntanos, Alberto Rodríguez Saá, hizo especial hincapié en la esperanzadora meta planteada a la sociedad sobre cuidarse para bajar la curva de contagios y así poder compartir unas fiestas de fin de año en familia.

“Nuestros psicólogos nos hicieron ver, además de la estrategia del Comité de Crisis, en lo positivo de buscar una Navidad, un Año Nuevo, las fiestas de fin de año, y también la posibilidad de vacacionar internamente, haciendo un esfuerzo ahora, pero poniendo la esperanza cierta de que esto sucederá. Una posibilidad cierta de que esto sucederá”, destacó.