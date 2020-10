CULTURA

Este sábado al mediodía, Myriam Álvarez, una de las cinco artistas que fueron seleccionadas en la convocatoria federal de música representativa de cada región, grabó su audiovisual en el Monumento de Las Chacras, específicamente en la Casa de Osorio. Esta iniciativa del Gobierno nacional, busca y alienta la diversidad cultural a través de todos los géneros y estilos musicales.

“La primera canción es una cueca ‘Doñita Luisa’, del poeta y escritor Miguel Bustos, que me representa y me acompaña siempre y me parece muy representativa para llevar a las plataformas nacionales. La segunda es una tonada “El caldén”, de Machado, que no es puntano, pero que describe muy bien ese paisaje y Bertín le pone su música”, dijo la artista en una pausa durante la grabación.

Lo que se viene

Este domingo 25 de octubre, la orquesta de Guitarra Infanto Juvenil, integrada por los alumnos de la Escuela de Guitarra de Martin Giménez, grabará en el Centro Cultural “José La Vía”, de la Municipalidad de San Luis. Después le seguirá el turno de Yanina Luis junto a Carlos García, a Manyines de Cuyo, integrado por Julián Manrique, Leonardo Díaz, Manuel Yllanes, Leonardo Sosa, y Mamacora compuesto por Carla Quintana, Yeka Ramos, Daniela Garro y Marianela Arce.

Músicas esenciales

Es una convocatoria federal de música representativa de cada región se busca y se alienta la diversidad cultural a través de todos los géneros y estilos musicales. Se eligieron 5 artistas de San Luis que expondrán y darán difusión a su música en las plataformas y en las redes sociales del Ministerio de Cultura de la Nación y del Consejo Federal de Cultura, como así también en los sitios de difusión de cada una de las provincias que participan de esta iniciativa.

Nota y foto: Prensa Cultura.