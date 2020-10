INCENDIOS FORESTALES

Bomberos de la Policía, bomberos voluntarios de distintas localidades, brigadistas de San Luis Solidario junto a personal de Seguridad Vial y Vialidad Provincial, trabajan sobre el siniestro. La visibilidad sobre la autovía es nula, por los efectos del humo y el viento.

Un nuevo incendio forestal complica a pobladores que residen en las afueras de la ciudad capital. Poco después de las 15:30 las llamas surgieron en medio del campo, y con la ayuda del viento rápidamente se extendieron a varios campos de la zona.

Un total de 40 socorristas trabajan en el lugar entre Bomberos de la Policía, bomberos voluntarios de distintas localidades, brigadistas de San Luis Solidario, más personal de Seguridad Vial y Vialidad Provincial. Un avión hidrante colaboró con ellos al realizar varios disparos de agua sobre las llamas.

“Creemos que es otro incendio intencional porque el clima no dio para que sea propicio de forma natural. Llegó muy cerca de algunos domicilios. Sabemos que en algunas de estas casas cercanas a los focos no había gente, así que estamos tratando de evaluar si hubo o no daños materiales. Por el momento no generó daños en casas”, afirmó el jefe del Programa San Luis Solidario, Damián Gómez.

“El incendio arrancó como a las 15:30, apareció justamente en un punto muy adentro, avanzó muy rápido por el viento y en lo primero que se abocaron los bomberos fue en salvaguardar la vida de la gente y sus casas”, agregó el funcionario.

“En este momento hay 40 personas están trabajando, el clima permitió que trabajara el avión hidrante. Con estos parámetros seguirá trabajando hasta que tenga luz natural. Nosotros seguiremos trabajando hasta poder extinguirlo. Tenemos disponible este avión y otro que está en Santa Rosa”, destacó Gómez.

“Hay dos columnas de fuego. Una la tenemos a 2000 metros, que es la cabeza del incendio. Vamos a tratar de detenerlo para que no cruce unas picadas que hay más al sur. La idea es que no se vaya al pie de nuestras rutas centrales. Cortamos el tránsito porque la visibilidad es poca y el humo molestará mucho en la zona y además para que trabajen cómodas las dotaciones, ya que por precaución el viento puede cambiar y se complica la situación”, afirmó.

Nota, fotos y video: ANSL.