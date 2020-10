PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS

El secretario de Transporte de la Provincia recordó que los nuevos protocolos de entrada y salida se elaboraron con el acuerdo de los camioneros y atendiendo sus demandas.

La flexibilización de los protocolos para entrar y salir de la provincia se hizo acordada y en consenso con los distintos sectores involucrados, pero especialmente con los choferes de camiones, recordó el secretario de Transporte de la Provincia, Sebastián Anzulovich, al considerar que el corte de rutas que anunció para hoy el sector “es una situación que nos cuesta entender”.

“Hemos tenido muchas comunicaciones con el secretario general en San Luis de los camioneros, Omar Gatica, pero en los últimos días no nos ha llamado, no se ha acercado y no hemos tenido ninguna especie de comunicación; no nos ha informado nada y tiene nuestros teléfonos”, expresó el funcionario en declaraciones radiales.

De todos modos, Anzulovich señaló que los camioneros tienen varias opciones. Pueden ingresar con un PCR negativo y tienen 72 horas para circular dentro de la provincia. Si no pudieran hacerse el PCR en otra provincia, se lo pueden realizar en los centros de distribución provincial, como el Autódromo “Rosendo Hernández”, la ZAL de Villa Mercedes y el Aeropuerto Internacional Valle del Conlara. Y en el caso de que se quieren quedar más tiempo, pueden ingresar a los centros de distribución, estar 7 días en cuarentena, en su hogar, con su grupo conviviente y al séptimo día se le vuelve a hacer un PCR, pero ese es a cargo de la Provincia.

