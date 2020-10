LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

Fernando Moritz, jefe del Programa Informático del Ministerio de Hacienda, explicó cómo se utiliza la aplicación que facilita el registro de la trazabilidad de las personas que ingresan a los comercios puntanos.

“La aplicación ya está disponible para descargar de forma gratuita en Play Store. Una vez instalada, el comerciante completa los datos del establecimiento: número de CUIT o DNI de la persona que lo está habilitando, nombre y apellido o razón social o el nombre del local, la dirección y el teléfono de contacto”, señaló.

“Su uso es muy simple. El cliente exhibe el DNI y el comerciante- utilizando la aplicación- presiona la opción ‘escanear DNI’; se activa la cámara y lee el código QR, que tiene impreso el DNI tarjeta, obteniendo el número de documento, apellido y nombre. Por último, le pide su número de celular, lo registra con el teclado de la aplicación y queda completo. La próxima vez que la persona concurra a ese lugar solo basta con exhibir el DNI. No hace falta volver a ingresar el número de celular porque quedó registrado en la aplicación”, explicó el funcionario.

La aplicación también cuenta con un detalle de los movimientos para que el comerciante pueda verificar si grabó todo: “Quiero dar la tranquilidad de que no muestra los datos sensibles de una persona, solo apellido, nombre y el horario en que lo visitó, no se muestra ni el DNI ni el número de celular. Con lo cual, brindamos seguridad y confidencialidad en la información sensible, ya que a todos nos preocupa que tengan nuestros datos”, aseguró Fernando Moritz.

Finalmente, subrayó: “Esta nueva herramienta ocupa muy poco espacio. Si bien usa la cámara del celular, no saca una foto al DNI, así que no almacena archivos de fotos, solamente toma los datos del DNI. Es poco el espacio que va a ocupar aún teniendo muchos clientes”.

Nota, fotos y video: ANSL.