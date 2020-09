CORTES DE RUTAS EN PUNTOS LIIMÍTROFES

El vicegobernador, Eduardo Mones Ruiz, se refirió a los cortes de rutas sistemáticos que desde el martes se suceden en los puntos limítrofes de San Luis, a los que consideró como “parte de una agenda política”, al tiempo que se preguntó: “¿Qué cambió, qué intereses hay detrás?”.

El también presidente del Senado provincial, remarcó que “el Comité de Crisis y el Gobierno de San Luis están en permanente diálogo con los distintos sectores, atendiendo los planteos y realizando flexibilizaciones en los protocolos, porque cuando se trata de un reclamo laboral se entiende y se puede dialogar. De hecho anunciamos que desde el lunes podrá ingresar a la provincia quien tenga un PCR negativo y permanecer durante 72 horas en nuestro territorio, pero en esos cortes he visto que hay gente que no están en el negocio agropecuario y que no tienen nada que ver con propietarios de campos. Estas actitudes expresan la grieta y no dejan al Gobierno nacional, y tampoco a los provinciales, luchar contra la pandemia”.

En declaraciones radiales realizadas este miércoles, Mones Ruiz señaló la realidad que atraviesan provincias vecinas, “como Mendoza con más de 25.000 o Córdoba con más de 35.000 casos positivos de COVID-19, en esta última con un brote muy grande en el departamento Río IV. En esas jurisdiccoines no se está reclamando lo que sí se le reclama a San Luis, que es la libre circulación, por lo que me pregunto qué intereses hay detrás, cuando libre circulación no hay en ninguna provincia del país”. El vicegobernador recalcó que “todas las medidas que adoptan el Comité de Crisis y el Gobierno de la provincia tienen como objetivo cuidar a los puntanos y a nuestro sistema sanitario. El mundo vive una pandemia que no sabemos cuánto durará, porque por ejemplo en España se liberó todo y vino un rebrote que los vuelve a encerrar. Tenemos la obligación de cuidar a nuestro pueblo y lo vamos a seguir haciendo”.

Nota y foto: ANSL.