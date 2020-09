TRABAJO CONJUNTO

A través del Programa Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, la Provincia y la casa de altos estudios trabajan en dos acuerdos que permitirán a estudiantes avanzados de las facultades de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, y de Ciencias de la Salud, hacer prácticas profesionales en el ámbito deportivo. Además, la Escuela Normal “Juan Pascual Pringles” recibirá nuevas obras.

Tras el histórico acuerdo firmado entre el Gobierno de San Luis y la UNSL el pasado 20 de agosto, por el cual el Estado provincial pondrá en valor del predio universitario que se encuentra en el barrio Rawson, donde se construirá la primera pista sintética de atletismo de la provincia y un complejo deportivo, la jefa del Programa Deportes, Cintia Ramírez, y el vicerrector de la Universidad Nacional de San Luis, Héctor Flores, se reunieron en Terrazas del Portezuelo con el fin de avanzar en la firma de nuevos convenios.

En esta ocasión, las partes proponen acuerdos por los cuales estudiantes avanzados de las carreras de abogacía, contador público, nutrición, enfermería, fonoaudiología y kinesiología podrán realizar prácticas profesionales en distintos ámbitos deportivos.

En particular, se buscará que los estudiantes de abogacía y contador público sean protagonistas del Plan de Regularización de Instituciones Deportivas a través del asesoramiento legal y contable de las mismas. “Esto permitirá que todos los clubes de la provincia se pongan al día y puedan ser tenidos en cuenta para los planes e iniciativas que lanza el Gobierno provincial, y ahora también, el Gobierno nacional, como lo es el Plan ‘Clubes en Obras’, por el cual 10 clubes de distintos puntos de la provincia accedieron a un beneficio de $500 mil para mejorar su infraestructura. Es una pena que no hayan podido ser parte más clubes por no estar con su situación jurídica regularizada”, explicó Cintia Ramírez.

Y agregó: “La facultad de Ciencias Económicas mostró toda su predisposición para poder solucionar estos problemas y nosotros estamos contentos por contar con futuros profesionales para solucionar estos problemas en el ámbito deportivo”.

En el caso de los estudiantes de nutrición, enfermería, fonoaudiología y kinesiología, las prácticas se realizarán en el Departamento de Ciencias del Ejercicio, a cargo del jefe del Área Medicina del Deporte, Sergio Porporatto, y en los predios administrados por el Gobierno provincial, tales como el “Ave Fénix”, el estadio “Juan Gilberto Funes”, el Velódromo Provincial y el Trinquete Modelo de Pelota Vasca, con la asistencia a los deportistas en desarrollo y de alto rendimiento que integran selecciones provinciales y nacionales de distintas disciplinas.

Por otra parte, Ramírez y Flores dialogaron sobre la posibilidad de que el recién fundado Club Universitario pueda utilizar las instalaciones del Parque “La Pedrera” de Villa Mercedes para sus prácticas deportivas.

Con respecto a futuros acuerdos con la casa de estudios universitarios, la titular de Deportes reveló que el secretario General de la Gobernación, Alberto Rodríguez Saá, visitó durante septiembre la Escuela Normal “Juan Pascual Pringles” con el objetivo poner en valor de los espacios deportivos que posee la institución. Los trámites administrativos ya fueron iniciados y en el corto plazo comenzarán las obras.

Nota y fotos: Prensa Programa Deportes.