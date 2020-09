EDUCACIÓN

Linda Villena cursa el primer año de la secundaria y por la lectura de 175 libros, su participación fue destacada en la competencia “Leer 20-20. El Desafío” de la Fundación Leer.

Un año más, la Fundación Leer organizó “Leer 20-20. El Desafío”, campaña que apoya para que las niñas, niños, jóvenes y adultos se conviertan en lectores para toda la vida. En representación de San Luis, la alumna Linda Villena de la Escuela N° 312 “República de Chile” fue destacada por ser la más lectora de la provincia.

Al respecto, la directora de la institución, Marta Marín, contó: “Para comenzar el desafío, los estudiantes primero deben registrarse junto a un adulto en la plataforma digital y comenzar a leer diferentes libros en línea, ganando medallas por libro leído y participar en sorteos. Además, pueden ir descubriendo obras nuevas de destacados autores de literatura infantil y juvenil, ya que se renuevan cada quince días”.

Y agregó: “Al cierre de este certamen, Linda obtuvo 175 medallas, lo que equivale a 175 libros leídos. Ella es una estudiante que cursa primer año del nivel secundario en nuestra escuela. Está muy feliz por la noticia, ya que es una gran lectora, participa de todas las propuestas educativas y cuenta con mucho apoyo de parte de su familia, es muy buena compañera y amiga, empática, siempre dispuesta ayudar y acompañar a sus pares”.

Linda Villena, por su parte, muy contenta por ser la lectora destacada de San Luis, comentó: “Mi profe de Lengua nos inscribió a todos en el curso. Esto no es algo nuevo para mí porque ya había participado anteriormente, nunca imaginé que ganaría, me tomó por sorpresa y junto a mi familia estamos muy felices. Leer significa mucho para mi vida, desde que aprendí a los 5 años nunca dejé de hacerlo, ya que mi papá me enseñó el hábito de la lectura y me encanta”.

Desde el Ministerio de Educación acompañamos y felicitamos al equipo directivo y docentes de la Escuela N° 312 por incentivar la lectura en sus estudiantes, y en especial a Linda Villena por representar a la provincia de la mejor manera con su destacada participación.

Nota y foto: Prensa Ministerio de Educación.