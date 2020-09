CORONAVIRUS

El gobernador de San Luis hizo declaraciones durante el reporte emitido este jueves desde Terrazas del Portezuelo. Se refirió al estatus sanitario actual y explicó el alcance de diversas decisiones del Comité de Crisis provincial.

“Estas medidas las tomamos pensando en todos. Nosotros nos manejamos con los datos de la realidad. ¿Cómo se sale de esto?, la única esperanza es la vacuna. Y para la vacuna hay que tener esperanza. Los tiempos son complicados. La OMS nos dice que puede llegar antes, pero puede que aparezca recién en el segundo trimestre del año próximo. De ahora hasta los primeros días de abril faltan muchos meses”, remarcó Alberto.

“Nadie se puede enamorar del aislamiento. No podemos quedarnos encerrados. Pero tampoco puede salir todo el mundo porque sería una catástrofe. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Y lo que hemos hecho nos dio buenos resultados. Ahora no es tan bueno nuestro estatus sanitario. ¿Qué haremos?. Avanzaremos cuando se pueda y retrocederemos cuando haya que hacerlo. Haremos todo para que la gente se sienta bien y cuidada, de la mejor manera”, agregó.

“Nadie puede recomendar que salgamos todos a la calle. No es serio decir eso, no sería responsable admitir eso. Cuando tomamos medidas duras, como lo que pasa en Tilisarao o Villa Mercedes, que siguen en aislamiento, no nos gusta. Es triste, pero no hay otro modo. Nadie quiso que esto sucediera, pero sucedió. Esto ocurrió en fábricas, en lugares donde se desempeñan trabajadores. Y ahora, aunque no nos guste, la ciudad de Villa Mercedes debe estar aislada. Estamos preocupados por estos contagios y seguiremos atentos a esto. Sigue en Fase 1 y Tilisarao con algunas flexibilizaciones, pero seguirá cerrada”, manifestó.

“La ciudad de San Luis y el Gran San Luis llega ahora a cierta flexibilidad porque, de alguna manera, obtiene ahora cierto aire. Usemos estos días con prudencia y solidaridad. Se aplanó un poco la curva. Si siguen los días buenos, podremos ser más flexibles. Y si nos va mal, tendremos que retroceder. Villa Mercedes es una ciudad muy pujante y nos duele tomar ese tipo de determinaciones. No es agradable que quede asilada, pero tenemos que cuidar a los mercedinos. A nuestros abuelos, a los chicos y adolescentes”, sostuvo el gobernador.

“Estas medidas de aislamiento no nos gustan. Nadie las quiere tomar. Es simpático tomar buenas medidas, pero cuando haya que determinar retrocesos lo haremos. Ahora nos ayudará mucho el nuevo sistema de trazabilidad digital. Eso es algo muy bueno, que hará grandes aportes cuando surja un positivo para saber quiénes fueron sus contactos estrechos”, destacó Rodríguez Saá.

Nota y fotos: ANSL.