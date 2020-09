SEMANA DEL 15 DE SEPTIEMBRE

Esta semana en la “Plataforma Virtual, Cultural y de Formación Artística”, iniciativa del Programa Cultura de la Provincia de San Luis, entrevista a la reconocida compañía teatral “Los Pirípulos”, la cantante Mariana Calcerrada a través de su personaje “Angustias de Sassone” asiste a una clase de canto, Romina Mateos analiza la obra “Las Meninas” de Diego Velázquez, el grupo “Las Elegidas” invita a realizar un juego para ejercitar la improvisación teatral y Silvia Álvarez con un curioso tip de escritura.

Teatro – Entrevista a la compañía “Los Pirípulos”

En la entrevista teatral de esta semana presentamos a la reconocida y experimentada compañía teatral “Los Pirípulos”, integrada por la actriz y vestuarista, Guillermina Gómez Miró y por el actor, mimo y zanquista, Fabián Rodríguez. Desde su estudio de teatro “La Cometa” ubicado en Carpintería, ambos artistas de vasta experiencia y larga trayectoria cuentan sus comienzos, recorridos y su formación en su pasión que es el arte escénico en todas sus facetas. Desde fines de los ochenta ambos iniciaron el camino de la actuación, incursionaron en el teatro experimental, se capacitaron en diversos cursos de arte escénico y talleres tales como cursos de pantomima, clown, teatro popular, arte escénico, magia, ilusionismo, títeres, improvisación, dirección y técnicas de circo y además se recibieron de intérpretes dramáticos en la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional de Cuyo.

La compañía “Los Pirípulos” está radicada en la zona de Merlo, desde hace más de diecisiete años y se han cumplido 25 años de su primera obra titulada “Piripuleada Uno”. Desde su formación han estrenado 14 obras de creación propia y 3 obras de otros autores. Se caracterizan por brindar un teatro itinerante que han presentado en diversos lugares del país como Tierra del Fuego, La Plata, Buenos Aires, Mendoza y San Luis además de giras y encuentros teatrales por todo nuestro territorio. Generalmente su arte es presentado en espacios no convencionales, pueden montar sus espectáculos en cualquier lugar y se interesaron principalmente en viajar al interior, a los pueblos y comunidades rurales donde la población tiene el acceso limitado al arte o directamente no lo tiene. La mayoría de sus funciones son a la gorra y hasta han realizado presentaciones por trueque. Varias de sus obras tituladas “Flor de gauchada”, “Reir o no reír”, “De comediantes, músicos, poetas y otros soñadores”, “Concierto para clown”, “Espectacular espectáculo”, “Cosas del cuore”, “Los pirulitos” y más han sido presentadas en Merlo y alrededores. Además, nos cuentan cómo van llevando su vida durante esta cuarentena, en la que sus presentaciones en vivo fueron canceladas y su trabajo docente desde hace 20 años ha tenido que reinventarse. Les resultó complejo reinventar una actividad que implica necesariamente la presencia del espectador pero han podido adaptar los espectáculos en formato de “Teatro online” y dictar sus clases de teatro virtualmente. De esta forma han surgido otras posibilidades y experiencias a través de la web como quedar seleccionados en el Concurso Nacional de Actividades Performáticas del Instituto Nacional de Teatro.

Desde su estudio de teatro en Carpintería nos invitan a realizar un viaje por su historia transmitiéndonos su pasión por el arte y el teatro con la “esperanza de pronto volver a encontrarse con el otro y abrazarnos a través del teatro”.

Tip Musical -“Angustias estudia canto empezando por la relajación”

La cantante Mariana Calcerrada nos propone a través de su personaje “Angustias de Sassone” una clase de canto guiada por la cantante Cynthia Lucero. En esta clase virtual de canto en la que Angustias asiste muy entusiasmada, su profesora de canto Cynthia Lucero le propone comenzar con una relajación. De esta forma, nos enseñan que es fundamental realizar ejercicios de estiramiento, elongación y relajación antes de cantar. ¡No te la podés perder!

Arte Visual para todos – Análisis de la obra “Las Meninas de Velázquez”

Esta semana en el tip de “Arte para todos en 5 minutos” la Licenciada en Arte y Gestión Cultural, Romina Mateos, realiza un análisis detallado de la obra “Las Meninas” de Diego Velázquez.

En su descripción, Romina comenta que “Las Meninas” originalmente llamada “La familia de Felipe IV” pertenece al período Barroco y está actualmente expuesta en el Museo del Prado en España. En la obra pueden apreciarse varios personajes de la corte real pero lo llamativo es que entre ellos se encuentra el propio Velázquez retratado en la obra. La actitud de protagonista del artista muestra claramente la manera en que el pintor quiso destacar su status social y el papel protagónico que logró adquirir en la corte en aquella época. Es una obra para analizar y reflexionar el mensaje que el pintor brinda al espectador.

Tip de teatro infantil “Ejercicio de improvisación teatral”

La compañía teatral “Las Elegidas” invita a animarnos a realizar un juego para ejercitar la improvisación teatral y de esta forma en familia poder jugar fortaleciendo la imaginación, la espontaneidad y la escucha a través de sonidos y movimientos. ¡Muy recomendado para ver y animarse a improvisar en familia!

Tips de escritura “Animate a escribir tu propia noticia”

A través de los tips de escritura, Silvia Álvarez brinda herramientas para adentrarnos en el arte de la escritura mediante audios, canciones, poesías, textos y películas. En esta nueva propuesta la escritora nos presenta “La Catalina”, un poema del folklore infantil español anónimo en el que se cuenta una circunstancia histórica de la guerra española contada en versos. A partir de este divertido texto, Silvia nos propone escribir nuestra propia “noticia” considerando que la misma debe contener un título, un copete, el cuerpo de la nota, un epígrafe y un dibujo. Silvia nos invita de esta manera a animarnos a escribir y compartir nuestros textos.

La escritora remarca que la lectura es un pilar fundamental de sus talleres, ya que nutre a sus alumnos de manera ideológica, estética y ética. Afirma que de esta manera, los talleres online son un servicio fundamental para estos tiempos, y en ese sentido, la Plataforma Virtual Cultural a través de los videos de escritura se constituye en una forma accesible de animarse a escribir para todo aquel que tenga el ánimo y curiosidad para hacerlo. Se brinda así una práctica manera de aprovechar en este difícil momento una oportunidad de encontrarnos, de acompañarnos y de crear belleza, que es la mejor manera de contrarrestar el miedo y sentirnos sanos y creativos.

En este espacio virtual se encuentran contenidos de variadas disciplinas tales como escritura, literatura, artes visuales, escénicas, música y danza. En formato de tutoriales y entrevistas, diferentes profesores y artistas comparten sus experiencias de manera online.

