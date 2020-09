Culminaron las capacitaciones del Ciclo Virtual de Formación Productiva.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

Este lunes, con la participación de más de 100 personas, se realizó la última disertación virtual de la iniciativa de la cartera productiva, destinada a pequeños y medianos productores de la provincia. La temática en esta ocasión fue compost, humus y lombricultura.

Durante casi 2 meses, en medio del contexto atípico debido a la pandemia, el Ministerio de Producción de San Luis llevó adelante el Ciclo Virtual de Formación Productiva, una iniciativa destinada a pequeños y medianos productores de la provincia con el fin de brindarles diversas herramientas y conocimientos para optimizar sus recursos e incrementar sus producciones.

Este lunes y, con la participación de más de 100 personas, se realizó la última charla de las nueve que estaban previstas. La misma estuvo a cargo del jefe del Subprograma Autoconsumo Frutihortícola, Concientización y Capacitación del Ministerio de Producción, Pablo Pensotti, quien disertó sobre compost, humus y lombricultura.

“Durante el encuentro hablamos sobre la producción de compost y también vimos algunas técnicas para el compostaje. Además hicimos referencia a la producción de humus, al cuidado y cría de lombrices, cómo trabajar con lombrices californianas y la diferencia entre humus y compost. Hicimos hincapié en lo valioso que es el trabajo de compostaje o lombricultura para el cuidado del medioambiente y también lo importante que es producir el propio humus o compost para la huerta o espacio productivo”, comentó Pablo Pensotti.

Los participantes destacaron la temática

Silvia Dana es una de las productoras que participó de la última charla del Ciclo Virtual de Formación Productiva se refirió a la iniciativa y en ese sentido expresó: “Me gustó mucho la disertación porque la explicación del profesional fue muy didáctica y sencilla. El tema fue realmente muy interesante y me abrió muchos horizontes como para empezar a trabajar y producir las lombrices californianas”.

Verónica Sosa, otra de las participantes de la capacitación, afirmó: “La iniciativa me pareció fantástica. En lo personal me gustó mucho porque es un tema del que no tenía tanto conocimiento y porque se brindaron todos los tips que uno necesita para llevarlo adelante y que sea beneficioso y productivo. Además, hacer compost, humus, ayuda muchísimo al medioambiente y en ese sentido también me pareció genial la concientización”.

Por último, el productor Walter Peñaranda manifestó: “Agradezco al Ministerio de Producción por este ciclo de charlas virtuales. Hoy aprendí bastante sobre cómo preparar abonos orgánicos, sobre crianza de lombrices y distintas acciones relativas al cuidado del medioambiente. A mí, como productor hortícola, todo esto me sirvió mucho y ya estoy poniendo en práctica lo aprendido. Ojalá este tipo de capacitaciones continúen”.

Nota y foto: Prensa Ministerio de Producción.