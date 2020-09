CULTURA

María Gabriela Preti dedicó gran parte de su vida al arte y a compartir conocimientos sobre distintas técnicas alternativas. Tiene su Laboratorio de Arte Utilitario en Juana Koslay.

Nació en San Luis y desde chica tuvo curiosidad por las artes plásticas. Realizó infinidad de talleres y se define como una investigadora de técnica y uso de materiales alternativos, motivo por el cual define a su espacio de arte como laboratorio de creación y enseñanza, un lugar donde se investiga y experimentan técnicas y materiales.

Vivió 15 años en Italia donde amplió sus conocimientos en el área pictórica. “Mis trabajos son la suma de materiales mixtos, siempre manteniendo un hilo conductor entre ellos”. Los materiales con los que trabaja son clásicos: óleo, acrílico y acuarela. En cuanto a los alternativos: cartón, papel, madera, alambre, clavos, chapas oxidadas, vidrio y cemento, dijo la artista, quien expresó que quienes asisten a sus cursos, tendrán una gran libertad en cuanto a la búsqueda de materiales que sientan que los represente.

“Es un espacio protegido y ameno donde se transmite el arte con creatividad”, dijo Gabriela y aseguró que en él, las personas encuentran una iniciación a todas las técnicas y materiales, pintura clásica y decorativa, artes menores y técnicas alternativas. Ella actualmente tiene su laboratorio ubicado en manzana 47, lote 5 Los Lechuzos, Juana Koslay.

Tiempos de aislamiento

Para la artista este tiempo de aislamiento ha sido de enriquecimiento espiritual, y agregó que “el reciclado artístico es algo que me apasiona, me denomino una persona crónicamente feliz e interconectada a materiales que me formulan preguntas y me otorgan respuestas”.

Nota y foto: Prensa Programa Cultura.