COMITÉ DE CRISIS

La coordinadora del Ministerio de Salud pidió responsabilidad social para que descienda la curva de contagios, principalmente, en la capital puntana y Tilisarao, donde el virus circula de forma comunitaria.

“Cada uno tiene que ser responsable de cumplir las normas establecidas, sabemos que es difícil para la gente joven, y sabemos que el virus justamente en este grupo etario no tiene la misma connotación que en la gente adulta, pero, quién no tiene un papá, un tío, un abuelo, que sea grande y que pueda tener un serio problema si se contagia, apelamos a la máxima solidaridad para que el virus se controle. No ha pasado solamente en San Luis, en todos lados y, sobre todo, en el país está establecido que muchos de los contagios son por los encuentros sociales, así que apelamos a la responsabilidad de la población”, explicó este jueves en declaraciones radiales la doctora Rosa Dávila.

Ante la confirmación de 41 nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia y en busca de interrumpir los contagios, el Comité de Crisis comunicó este miércoles que San Luis, Potrero de los Funes, El Volcán, La Punta, Juana Koslay, Estancia Grande, El Trapiche, Tilisarao y la Villa de Merlo continuarán con el aislamiento social, preventivo y obligatorio (Fase 1), por el término de siete días.

“Si no precisamos el nexo epidemiológico, es decir, de dónde se contagió un paciente, cuál es el caso que lo contagió, quiere decir que cualquiera podría tener coronavirus. Perdimos la trazabilidad del virus en estos casos, hay que tener máxima precaución, máximos cuidados y, por supuesto, el sistema sanitario ampliará la alerta, porque antes era más fácil identificar un caso, con nexo epidemiológico, generalmente los casos ya estaban identificados y aislados. En estos momentos, el paciente tiene síntomas, es sospechoso, se lo testea y si da positivo no puede precisar dónde se contagió”, indicó la funcionaria.

Además repasó las medidas de protección durante esta etapa: “Uso de tapaboca obligatorio, que tape la nariz, la boca y el mentón, todo el tiempo; el distanciamiento social (estar a más de dos metros de una persona); el correcto lavado de manos y el uso de sanitizantes como alcohol en gel”.

