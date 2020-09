CHARLAS VIRTUALES

Este miércoles la disertación estuvo dirigida a las Escuelas Públicas Digitales (EPD) de las localidades Jarilla, Leandro Alem, Los Manantiales, San Jerónimo y Talita. Docentes de esas instituciones valoraron la propuesta de la cartera productiva.

Como parte de las distintas herramientas de aprendizaje y conocimiento que el Gobierno de San Luis pone a disposición de docentes y alumnos, el Ministerio de Producción llevó a cabo este miércoles una nueva capacitación virtual sobre agroecología, destinada a Escuelas Públicas Digitales (EPD) del territorio puntano. La propuesta también es extensiva a familiares de los estudiantes de esas escuelas.

La disertación, a cargo del jefe del Subprograma Autoconsumo Frutihortícola, Concientización y Capacitación del Ministerio de Producción, Pablo Pensotti, estuvo dirigida a docentes y alumnos de las EPD de Jarilla, Leandro Alem, Los Manantiales, San Jerónimo y Talita.

Con respecto a la iniciativa, la docente Yanina Muñoz afirmó: “Es muy importante fomentar hábitos saludables en nuestros alumnos, aún en esta época de pandemia. Vimos mucho interés por parte de ellos. Además, me gustó porque no se utilizan químicos, es todo natural. También me encantó la forma en la que se impartió la charla, así que espero que sigamos teniendo este tipo de encuentros virtuales”.

En tanto, la docente Inés Roggia comentó: “La capacitación me pareció muy interesante, didáctica e interactiva, ya que participaron chicos de las cinco escuelas. Me gustó porque utilizaron términos y modos de explicar sencillos. El proyecto de las huertas y de producir nuestras propias verduras me parece muy buena idea. Los alumnos consideran que estos temas pueden aplicarlos en sus hogares. Por otra parte, me interesó el tema de la lombricultura, por lo tanto, estamos viendo la posibilidad de empezar a cultivar en alguna de las escuelas”.

Por último, la docente Denise Orozco afirmó: “Es muy interesante implementar un sistema de producción autosustentable en el tiempo, donde los estudiantes produzcan alimentos sanos, frescos y saludables, además de aprender a reutilizar desechos orgánicos para cuidar el suelo y contribuir al cuidado del medioambiente. Los chicos son multiplicadores del conocimiento adquirido en las escuelas hacia sus hogares y esta es la ruta más rápida para llegar a la población y lograr una soberanía alimentaria”.

La próxima charla será el 16 de septiembre para las EPD de Juan Llerena, Lavaisse, La Punilla, Paso Grande y Saladillo.

Nota y foto: Prensa Ministerio de Producción.