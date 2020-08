CULTURA

Las acciones previstas para los próximos días fueron reprogramadas para cuando las medidas por la pandemia de coronavirus lo permitan, mientras que otras se adaptarán al entorno virtual, explicó Silvia Rapisarda, responsable de Cultura del Gobierno provincial.

La jefa del Programa Cultura, este martes, confirmó que en consonancia con lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 641, emitido por el Gobierno nacional, y lo que ha determinado el Ejecutivo provincial, se suspenden todas las actividades culturales previstas en los próximos 15 días, las cuales se reprogramarán para cuando las medidas sanitarias lo permitan.

Por otra parte, la funcionaria informó que algunas de estas acciones culturales serán rediseñadas para que puedan concretarse de manera virtual.

Sobre el mes de San Luis

Dentro de las actividades que estaban previstas para desarrollarse durante las dos primeras semanas de agosto, se encuentra el ciclo de entrevistas en el Salón de la Puntanidad, como parte del mes de la fundación de San Luis. “Estamos evaluando con el equipo de Cultura, la posibilidad de desarrollarlas más adelante y de manera virtual”, dijo Rapisarda, quien además informó que estaba previsto el inicio de los talleres en algunas casas culturales y se había realizado la apertura de los museos en concordancia con las políticas de turismo interno que había establecido el Gobierno provincial. “Lamentablemente, estos espacios volverán a abrir sus puertas cuando la normativa lo permita”, aseguró.

Aniversario de la fundación de San Luis

Con respecto al aniversario de la fundación de San Luis, el 25 de agosto, se realizará una actividad conjunta con el municipio de la ciudad capital, pero con acciones que estén permitidas por las medidas sanitarias vigentes. Teniendo en cuenta el actual contexto de pandemia, la jefa del Programa Cultura aclaró: “Es importante saber que dada la situación que venimos atravesando, en el que no se pudo trabajar durante estos meses para desarrollar una producción artística de relevancia como estamos acostumbrados, este año, vamos a celebrar nuestra fundación de una manera diferente, de acuerdo a las normativas sanitarias y a los protocolos respectivos. Esto va a tener la misma importancia, el mismo amor, las mismas ganas, pero no tendrá el despliegue artístico que vemos todos los años, porque involucra horas de ensayo presencial, reunión de numerosas personas para llevar adelante un proyecto de esa envergadura, que debido al contexto que vivimos desde marzo, no es posible concretarlo. Entonces, será una celebración no menos importante sino que adaptada a lo que la situación que vivimos nos permite realizar”, concluyó.

Nota y foto: Prensa Programa Cultura.