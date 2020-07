Artistas Emergentes: Jeremías Pascual de Tilisarao nos comparte su talento.

CULTURA

Tiene 14 años y alterna su vida cotidiana entre los estudios, la guitarra y el canto. El ciclo del Programa Cultura muestra a artistas de diferentes puntos de la provincia.

La música tradicional o música folclórica es la denominación para la música popular que se transmite de generación en generación por vía oral, y a través de experiencias y enseñanza del uso del instrumento. Así fue como Jeremías Pascual comenzó en el mundo de la interpretación de la música folclórica, junto al apoyo de su familia y de sus profesores de guitarra.

El artista emergente destacó cómo fueron sus inicios en el canto y en la guitarra: “Soy un artista emergente del interior y vivo actualmente con mi mamá en Tilisarao, y visito a mi padre que vive en Juana Koslay. Soy músico e interpreto folclore desde lo cuyano, norteño, tradicional a estilos variados”.

“Empecé hace 6 años a tocar la guitarra, inicié clases de guitarra con el profesor Altamirano, que vive en Tilisarao, y después continué los estudios más avanzados con Martín Giménez en San Luis”, destacó Pascual.

“Con la música me siento en mi zona de confort, es una prioridad para mí, además de la escuela le dedico muchas horas a la guitarra y al canto. Voy a la Escuela ‘Leopoldo Lugones’ en Tilisarao que se encuentra ubicada a la entrada del pueblo, y con los compañeros a veces nos ponemos a tocar la guitarra, fuera de la escuela, donde algunos me siguen y otros no tanto, pero hay cierto cariño por la música entre nosotros”, explico Jeremías.

Por último, el artista emergente destacó: “Con mi papá, Alejandro, siempre conversamos cuando vamos en el auto, y escuchamos música todo el tiempo que viajamos, desde la música cuyana hasta el rock. Me gustan todos los rítmos”.

Nota y fotos: Prensa Programa Cultura.