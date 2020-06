PROGRAMA DEPORTES

El prestigioso entrenador de hockey se incorporó este sábado al ciclo de capacitaciones online que desarrolla el Gobierno de San Luis a través del Programa Deportes. “Cómo trascender en el deporte: diferencia entre ganar y éxito deportivo” fue la temática abordada.

Este sábado por la mañana, una de las figuras más importantes del deporte argentino en los últimos 20 años dejó su huella en el ciclo de capacitaciones que el Programa Deportes lleva adelante desde 2018. Este año, a causa de la situación sanitaria, los encuentros se realizan de manera online a través de la plataforma Zoom. En lo que va del año, ya se realizaron 26 capacitaciones bajo esta modalidad y se destaca la participación de figuras reconocidas como el “Chapu” Nocioni, Luis Barrionuevo, Horacio Anselmi, entre otros.

Sergio “Cachito” Vigil, el iniciador de un proceso exitoso y transformador del hockey argentino, expuso durante casi dos horas acerca de su experiencia y filosofía de vida aplicada al deporte. Más de 250 asistentes, entre entrenadores, dirigentes deportivos, profesores, jugadores y público en general dijeron presente.

El entrenador de “Las Leonas” multicampeonas comenzó su charla enfocándose en los valores del deporte y consideró que “un equipo ganador no es el que más gana, sino el que más ganas tiene de seguir creciendo, dejar una huella para que otro la pueda seguir, mejorar y seguir rompiendo estructuras, conservando valores esenciales”. “Perder ocurre muchas veces, ganar ocurre siempre”, aseguró con convicción.

En otro tramo de su exposición, Vigil reveló que de chico fue muy competitivo y que a la hora de saltar a la alta competencia, ese aspecto preocupó a su madre. “Me ponía muy triste cuando perdía, pero le dije a mi mamá que pese a eso nunca iba a abandonar el juego”, comentó.

Asimismo, hizo un análisis sobre su paso por “Las Leonas”, el seleccionado masculino, River y la Selección de Chile. Confesó que fue difícil decirse a sí mismo que no era la persona indicada para continuar “un proceso que estaba bien” y ver que a los meses de su salida uno de sus equipos comenzó a tener logros. “Eso es éxito deportivo”, señaló.

En esa sintonía, profundizó con una experiencia similar en River: “Con las ‘Vikingas’ estábamos listos para ser campeones. Pero había un paso que tenían que dar ellas. Algo faltaba, no era una táctica, y la tripa me decía que me tenía que ir. Es un trabajo de incomodidad. A veces falta soltar y soltar es lo más poderoso que me pasó en la alta competencia. No hay que ir por tus campeonatos, sino por los campeonatos”.

Antes de la despedida, el actual entrenador de la selección de Chile interactuó con los participantes a través de mensajes y preguntas directas.

“Estamos muy felices y satisfechos por este ciclo de capacitaciones. Pese a la situación que nos toca vivir desde marzo, quisimos darle continuidad a esta iniciativa que jerarquiza al deporte provincial en general y a sus actores en particular. Vamos a seguir sembrando conocimiento a través de profesionales reconocidos y trabajando semana tras semana para mantener la calidad de estas charlas”, expresó la jefa del Programa Deportes, Cintia Ramírez. Por su parte, el jefe del Área Capacitaciones Deportivas, Alan Quiroga Páez, destacó el ida y vuelta que hubo entre los participantes y el disertante, y que durante la charla “se trató aspectos vinculados a los valores, al no rendirse y apoyarse en la familia, que es el pilar fundamental”.

“Agradezco al Programa Deportes por hacer posible esta charla tan profunda y formadora en este momento particular que estamos viviendo, porque dan ganas de seguir formándose día a día.Todo lo que transmite ‘Cachito’ Vigil es amor, dedicación, disciplina, enseñanza, empatía, respeto, y siempre lo hace enfocándose en los demás y después en uno mismo. Nos enseñó a reflexionar que se debe pensar en un equipo antes que nada”, expresó una de las asistentes a la capacitación, Agustina Videla, jugadora de la Primera División y entrenadora de las formativas de Juventud.

Nota y fotos: Prensa Programa Deportes.