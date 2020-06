MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El Subprograma Mediación Escolar y el Área Acompañamiento Pedagógico dictaron la primera formación que alcanzará a establecimientos de todo el sistema educativo.

Con la intención de fortalecer los conocimientos sobre el protocolo para el abordaje de situaciones conflictivas en los establecimientos educativos, el Ministerio de Educación comenzó con una serie de capacitaciones dirigida a directivos a través de la plataforma virtual Meet.

En una primera instancia se capacitaron más de 80 personas entre docentes y coordinadores de las 27 escuelas generativas de toda la provincia, que recibieron las pautas a tener en cuenta por parte de Yanina Sosa, jefa del Subprograma Mediación Escolar, y de Paula Rossi, jefa del Área Acompañamiento Pedagógico.

“Ellos tienen el protocolo hace un tiempo ya, pero queríamos que tengan la oportunidad de sacarse las dudas, sobre todo en este tiempo de pandemia porque no es lo mismo tener un chico enfrente que a la distancia. Nada reemplaza el vínculo humano en lo presencial. Hicimos mucho hincapié en que no podemos no denunciar y estuvimos todos de acuerdo en eso”, afirmó Sosa.

Rossi, por su parte, agregó: “La idea fue reforzar lo que plantea el protocolo. El balance que hacemos es positivo, porque todos pudieron profundizar el conocimiento y el intercambio”.

Estas escuelas fueron las primeras, porque la semana que viene buscarán repetir la capacitación para los circuitos rurales generativos. La iniciativa alcanzará a establecimientos de todo el sistema educativo.

