FLEXIBILIZACIÓN DE LA CUARENTENA

El gobernador destacó el compromiso de la población puntana para alcanzar el actual estatus sanitario y llamó a redoblar el esfuerzo en esta época crítica para el país. También, anticipó que se analizarán los protocolos para habilitar los deportes sin actividad y trabajarán en pos del desarrollo del turismo interno. Además, dio su opinión sobre el mensaje del presidente Alberto Fernández en el que anunció la cuarentena estricta en el AMBA.

“Hacia fines de abril dábamos los primeros pasos en la habilitación de algunas actividades dentro del aislamiento social preventivo y obligatorio: la apertura del comercio, los reencuentros esenciales, logrando en junio el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Cada decisión se toma agradeciendo siempre el compromiso de toda la comunidad por el cumplimiento efectivo de cada uno de los protocolos establecidos. Sabemos que es un esfuerzo y lo valoramos. Se trata de un intercambio de confianza: desde cada rincón puntano existe la convicción de que estas medidas nos resguardan, y desde aquí esperamos que las sigan cumpliendo. Son 84 días que llevamos sin casos positivos de coronavirus en la provincia. Hay que seguir llamando y valorando la responsabilidad social de los sanluiseños, una virtud que hace a nuestra puntanidad. No nos relajemos, queremos cuidar a cada familia puntana”, expresó el jefe de Estado.

El gobernador explicó que San Luis ha logrado un buen estatus sanitario, con la provincia cerrada, como Catamarca, La Pampa, San Juan, Santiago del Estero, entre otras, y cuidando las rutas y el corredor bioceánico. “Vamos a ser muy ratificatorios del cierre de frontera y cuidado de nuestras rutas, como estamos siendo estrictos hoy, y si tenemos que ajustar los protocolos de transporte, no vamos a dudar en hacerlo”, manifestó.

“La fortaleza del estatus sanitario nos permite flexibilizar más actividades, las pocas que nos quedan, como algunos deportes. Estamos pensando y mirando muy seriamente los protocolos de los deportes de contacto. También seguimos trabajando para tener los protocolos del turismo interno y con La Pampa”, anticipó Rodríguez Saá, afirmando que todo nuevo paso será en base a mantener la situación epidemiológica, cuidando la frontera y controlando el transporte.

“Estamos enamorados de la vida, no de la cuarentena”

Alberto Rodríguez Saá se refirió al discurso del presidente Alberto Fernández, al momento de anunciar un retroceso de fase en el Área Metropolitana de Buenos Aires y Chaco.

El gobernador destacó que el jefe de Estado nacional dijera “estamos enamorados de la vida, no de la cuarentena”. “Me pareció importante porque marca su política”, manifestó Rodríguez Saá, quien también rescató otras líneas del presidente, tales como “es la crisis más grande que vio la humanidad desde 1870”, “el problema no es la cuarentena, es la pandemia” y “el sacrificio hasta hoy no ha sido en vano”.

“Humildemente acompañamos las medidas que ha tomado el Gobierno nacional”, expresó el primer mandatario provincial.

