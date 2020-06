CULTURA

Desde el Programa Cultura se propicia el espacio para los nuevos talentos que surgen en la cultura puntana, cada uno de ellos tiene la posibilidad de darse a conocer y ser parte de este nuevo ciclo virtual, que se desarrolla los miércoles y viernes a través de la web de Cultura www.culturasanluis.com y sus diferentes redes sociales.

En esta oportunidad, la artista emergente, Valentina González, muestra su arte y su talento en la pintura. Sus obras poseen numerosas formas y colores, con una paleta que va de los cálidos a los fríos, pero que generan sensaciones encontradas en la búsqueda de su paleta única.

Valentina explicó sobre sus inicios y dijo que “en el mundo del arte empecé imprimiendo y después dibujando mandalas. Mi más grande inspiración y con la que siempre aprendo es Daniela Oyos, una artista mexicana que posee un estilo que me inspira, muy parecido al mío, porque utiliza muchos colores”.

Valentina comentó también que “me inspiran situaciones, momentos, sentimientos, algunas pinturas de otros artistas. Otros tipos de arte que también son una gran fuente de inspiración para mis obras”.

“Me gustan mucho mis obras, no solo por lo que me trasmiten a mí, sino por lo que transmiten a los demás. Mis cuadros no poseen nombres, no los clasifico, para no limitar a las personas de lo que puedan sentir al verlos. Pienso que más allá de lo estético, mi deseo es que cada una de mis realizaciones genere en el otro un sentimiento, ya sea positivo o negativo”, enfatizó Valentina.

Por último, la joven agradeció por este espacio que se brinda a todos los artistas que desean mostrarse. La pueden contactar en su Instagram de arte @merakigr.art o @valentina_gonzalez.

Los interesados pueden mandar su video a la página de Facebook del Programa Cultura.

