COMITÉ DE CRISIS

Alberto Rodríguez Saá instó a los puntanos a mantener los hábitos sanitarios para evitar el contagio de COVID-19, además pidió preservar los cuidados y cumplir con los protocolos vigentes.

El primer mandatario puntano hizo estos llamados durante el reporte que brindó a la población tras otra jornada de trabajo con el Comité de Crisis provincial.

“Los bares de la provincia nos hicieron un pedido, que no retrocedamos y el que rompe paga y vamos a hacerlo así, no vamos a retroceder, pero el que rompe paga y que no se repita porque la multa va a ser mayor hasta el cierre del bar”, reflexionó el gobernador, en referencia a situaciones detectadas este fin de semana en bares de Villa Mercedes y la capital donde se incumplieron los protocolos.

“Quiero expresar lo siguiente. Este miércoles tenemos que hacer el hisopado a una gran cantidad de personas. Por favor, ayuden, porque las estamos cuidando a estas personas. Por eso, hacer los controles, es muy importante. Contamos con el apoyo de la gente, de las autoridades que entienden esto y deseamos la comprensión al problema. No es momento de provocaciones o de buscar alguna ventaja de la política o de la politiquería”, agregó el mandatario desde Terrazas del Portezuelo.

En otro segmento de su mensaje, Alberto se refirió a la situación sanitaria que atraviesa el país respecto al pico de contagios y a la respuesta que mantiene San Luis en torno a ese dilema:

“En la situación en la que está la Argentina, vamos a tener que manejarnos solos. Y de ese modo tenemos nuestro sistema de salud que dará respuesta. Pero a la velocidad que va el virus puede llegar a colapsar. No nos merecemos llegar a esa situación por todas las medidas que hemos tomado. Mi enorme afecto a todos los que luchan contra esta pandemia y nos acompañan”, destacó.

“Por otro lado quiero hacer un llamado de atención a toda la gente o un pedido especial. Hoy pasé por uno de los peajes y vi que los chicos que trabajan allí no usaban barbijo. Pedí que tomemos medidas especiales con eso. Nada menos porque se trata de los peajes, es lugar donde estamos en contacto con los camioneros. Ellos son trabajadores, son gente que, por su tránsito, son personas de riesgo porque pasan, en ocasiones, por zonas de riesgo comunitario. Entonces, tenemos que tener cuidado y cuidarnos entre todos”, advirtió Rodríguez Saá.

En cuanto al último contacto por teleconferencia que mantuvo con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el gobernador puntano rescató un consejo que brindó el jefe de Estado nacional y que quiso replicar.

“En la última comunicación con el presidente de la Nación, Alberto dijo algo muy importante. Dijo: ‘No se relajen’. Y tiene mucha razón. Estamos en el peor momento de la Argentina. Y no hay señales de que hayamos podido amesetar los contagios. Entonces, no tenemos que relajarnos. En San Luis, nuestra mayor virtud durante estos 60 días sin casos positivos. Pero como esto, que es nuestra fuerza, ahora se convirtió en nuestra debilidad. Porque al no tener casos, nos relajamos. Cuidémonos enormemente”, subrayó.